Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu ile ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu ile ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Çankırı'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.  Protokole göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım yapacak.

Bakan Kasapoğlu, yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli bir vilayeti için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çankırımız için, gençlerimiz, kadınlarımız, tüm halkımız için hayırlı uğurlu bereketli olsun diyorum. Bir pandemi sürecini hep birlikte yaşıyoruz tüm dünya olarak. Türkiye olarak bu süreci en başarılı şekilde yürütmenin, millet olarak birlik beraberliğimizi tüm dünyaya ispat etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında var olan, 18 yılda gerçekleştirilen altyapının ne kadar önemli, kritik, eşsiz oluğunu hep birlikte görmüş olduk. Bu vesiyleyle bu mücadelemiz, bundan sonraki kutlu yürüyüşümüz, Sayın Cumhurbaşkanımız  önderliğinde devam edecek. Ülke olarak engelleri bir bir aşa aşa yarınlarımız  adına bu kutsal emaneti teslim edeceğimiz gençlerimize en güzel şekilde bırakmak adına gayretimiz devam edecek. Çankırımıza ve ülkemizin 4 bir yanına bakanlığımız ve diğer kuruluşlarımızla el ele vererek en güzelini, en iyisin milletimize kavuşturmanın gayretini göstereceğiz."

Çankırı'nın spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçtiğini aktaran Kasapoğlu, "Bugün günlerden Çankırı, diyoruz.  Gençlerimizi yarınlara daha donanımlı hazırlamak için ortaya koyduğumuz çalışmalarla, imzalayacağımız yeni yatırımlarla, yeni bir aşamaya geçeceğiz. Yarınların değişik branşlarındaki şampiyonlarına ve gençlerine yarınlara yürüyüşlerinde, donanımlı bilim insanları, profesyoneller olmaları adına imkanları sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlığa bağlı yurtların pandemi sürecinde ortaya koyduğu başarısının önemine vurgu yapan Kasapoğlu, "Yurtlarımız sadece öğrencilerin değil milletin tüm evlatlarının yurdu olduğunu ispat etti. 2002-2020 kıyaslamasını yaptığımızda 180 binlerden 700 bin kapasitelere çıktık. Çankırı'daki kapasitemizi 5 bine çıkardık. Çankırı'da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık. Bu yatırımları yukarı seviyelere taşıyoruz. Çankırı'nın sporda olan iddiasını biliyoruz. Başarılı sporcular yetişiyor. Nice destanlar yazacak, yeni sporcular da yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti döneminde tesisleşme açısından çok önemli yatırımlar yapıldığını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Çankırı merkezdeki havuzumuzun protokolünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Tüm branşlarıyla spor yapan, gençlerimizi kötü alışkanlıklara değil, spora, güzele koştuğu bir Çankırı'yı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. İlçelerimizin her biri birbirinden değerli. Bugüne kadar mükemmel yatırımla gerçekleştirdik. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla tek hedefimiz var o da durmadan çalışmak. Taş üstüne taş koymak. Biz Çankırı'nın güzel insanlarının en iyisini, güzelini hak ettiğine inanıyoruz. Bizler için onur aynı zamanda görevdir. Hem aşkla hem de sevgiyle bunu gerçekleştireceğiz. Bu inşa edeceğimiz tesisleri halkımızın kullanımına bir an evvel açmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu süreçte katkıları nedeniyle değerli milletvekillerine, valimize, belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Çankırımız için, aziz milletimiz için hayırlar, bereketler getirsin."

Protokoller kapsamında Çankırı'ya yapılacak yatırımlar şunlar:

3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı ve 1 sahanın tamamlanması.

2 adet halı saha

6 adet kapalı halı saha

4 adet gençlik merkezi

2 adet spor salonu

Güreş sahası için 500 kişilik tribün

Spor salonu

Futbol sahalarında oluşan 3 adet spor tesisinin bakım ve onarımı.

- Ankara
Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Çankırı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım - Son Dakika Spor
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