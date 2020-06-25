Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon TL'lik yatırım

- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon TL'lik yatırım Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Çankırı'nın merkezi, ilçeleri, beldeleri spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçiyor" "Çankırı'da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık" "Tesisleri...

- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon TL'lik yatırım

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Çankırı'nın merkezi, ilçeleri, beldeleri spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçiyor"

"Çankırı'da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık"

"Tesisleri halkımızın kullanımına bir an evvel açmak için gece gündüz demeden çalışacağız"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çankırı'ya yapılacak olan yaklaşık 32 milyon TL'lik yatırım için Çankırı Valisi, Çankırı Milletvekilleri ve il-ilçe belediye başkanlarının katılımı ile protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda düzenlenen, 3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı ve 1 sahanın tamamlanması. 2 adet halı saha, 6 adet kapalı halı saha, 4 adet gençlik merkezi, 2 adet Spor salonu, güreş sahası için 500 kişilik tribün, spor salonu, Futbol sahalarında oluşan 3 adet Spor tesisinin bakım ve onarımını gerçekleşeceği imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün günlerden Çankırı. Önemli bir vilayetimiz için bugünlerin, yarınların adına ciddi bir çalışmayı taçlandıracağız. Çankırı'mız için, gençlerimiz, kadınlarımız, tüm halkımız için hayırlı uğurlu bereketli olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Çankırı'nın merkezi, ilçeleri, beldeleri spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçiyor"

Türkiye'nin dört bir yanına bakanlık ve bakanlığın diğer kuruluşları ile el ele vererek en güzelini, en iyisini vatandaşa kavuşturmanın gayretini göstereceklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bir pandemi sürecini hep birlikte yaşıyoruz tüm dünya olarak. Türkiye olarak bu süreci en başarılı şekilde yürütmenin, millet olarak birlik beraberliğimizi tüm dünyaya ispat etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında var olan, 18 yılda gerçekleştirilen altyapının ne kadar önemli, kritik, eşsiz oluğunu hep birlikte görmüş olduk. Bu vesileyle bu mücadelemiz, bundan sonraki kutlu yürüyüşümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devam edecek. Ülke olarak engelleri bir bir aşa aşa yarınlarımız adına bu kutsal emaneti teslim edeceğimiz gençlerimize en güzel şekilde bırakmak adına gayretimiz devam edecek. Çankırı'mıza ve ülkemizin dört bir yanına bakanlığımız ve diğer kuruluşlarımızla el ele vererek en güzelini, en iyisin milletimize kavuşturmanın gayretini göstereceğiz Çankırı'nın merkezi, ilçeleri, beldeleri spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçiyor. Gençlerimizi yarınlara daha donanımlı hazırlamak için ortaya koyduğumuz çalışmalarla, imzalayacağımız yeni yatırımlarla, yeni bir aşamaya geçeceğiz. Yarınların değişik branşlarındaki şampiyonlarına ve gençlerine yarınlara yürüyüşlerinde, donanımlı bilim insanları, profesyoneller olmaları adına imkanları sunacağız" diye konuştu.

"Çankırı'da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların son pandemi sürecinde başarısını ortaya koyduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarımız sadece öğrencilerin değil milletin tüm evlatlarının yurdu olduğunu ispat etti. 2002-2020 kıyaslamasını yaptığımızda 180 binlerden 700 bin kapasitelere çıktık. Çankırı'daki kapasitemizi 5 bine çıkardık. Çankırı'da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık. Bu yatırımları yukarı seviyelere taşıyoruz. Çankırı'nın sporda olan iddiasını biliyoruz. Başarılı sporcular yetişiyor. Nice destanlar yazacak, yen sporcular da yetiştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Çankırı merkezdeki havuzumuzun protokolünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Tüm branşlarıyla spor yapan, gençlerimizi kötü alışkanlıklara değil, spora, güzele koştuğu bir Çankırı'yı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Tesisleri halkımızın kullanımına bir an evvel açmak için gece gündüz demeden çalışacağız"

İlçelerin her birinin birbirinden değerli olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bugüne kadar mükemmel yatırımla gerçekleştirdik. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla tek hedefimiz var. O da durmadan çalışmak. Taş üstüne taş koymak. Biz Çankırı'nın güzel insanlarının en iyisini, güzelini hak ettiğine inanıyoruz. Bizler için onur aynı zamanda görevdir. Hem aşkla hem de sevgiyle bunu gerçekleştireceğiz. Bu inşa edeceğimiz tesisleri halkımızın kullanımına bir an evvel açmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu süreçte katkıları nedeniyle değerli milletvekillerine, valimize, belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Çankırı'mız için, aziz milletimiz için hayırlar, bereketler getirsin" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekildi. İmza törenine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ak Parti Çankırı Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitoğlu ile il - ilçe belediye başkanları katıldı.

Mehmet Kasapoğlu, Çankırı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:47 Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı 19:47 İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi 18:21 Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak 18:07 Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu 17:48 Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara 17:25 Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi 16:29 Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi 14:31 Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti 14:08 Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi 12:18 15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı 11:28 F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti! 11:09 1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı 10:46 Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz 10:13 Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu 09:53 F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 20:55:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]