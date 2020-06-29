Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çorum'a 69 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çorum'a yapılacak 69 milyon liralık yatırım için protokol imzalandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum'a 69 milyon liralık yatırım yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Çorum'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.
"Ülkemizin her ili ilçesi ve her beldesiyle gurur duyan, bununla heyecan duyan bir hareketin kadrolarıyız. Bu çerçevede imzalanacak protokolün ayrıntılarını paylaşmak istiyorum. Çorum Stadı ve bunun devri, bununla birlikte tamamlanması gereken konular Bakanlığımızın yetki alanına girecek. Çorum Stadı'nı bu protokol ile birlikte devir alacağız. Tamamlama çalışmalarını da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz. Çorum merkezimizde yer alan spor salonu ve bu salon çerçevesinde gerçekleşecek olan tamamlama çalışmalarını Bakanlık olarak devir alacağız. En kısa sürede inşallah Çorumlunun hizmetine kavuşturacağız. Merkezdeki millet bahçesi çalışması nedeniyle taşınması gereken nizami sentetik futbol sahalarını da yeni alana Bakanlık olarak, Çorum'un amatör camiası için en hızlı şekilde kazandıracağız. İki tanesi Çorum merkez olmak üzere biri üniversitede olmak üzere 3 adet yarı olimpik havuzumuzu Çorum ile buluşturuyoruz. Çorum deyince güreş olmazsa olmazımız. Güreş eğitim merkezimiz Çorum merkezde imza çerçevesinde gerçekleşecek. 10 bin pota projemizin 100 tanesini Çorum'da inşa edeceğiz. Yarınların basketboldaki yıldızlarını hep birlikte sporumuza kazandıracağız. Yurtlarımız pandemi sürecinde dünyaya örnek teşkil edecek katkı sergiledi. Bakanlık personelimiz ve yurt çalışanlarımız ile gurur duyuyorum. Alaca'daki yurdumuz da bu yıl inşallah tamamlanacak."