Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çorum'a 69 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çorum'a yapılacak 69 milyon liralık yatırım için protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum'a 69 milyon liralık yatırım yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Çorum'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

Bakan Kasapoğlu, yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, "Geçtiğimiz aylarda Çorum'u ziyaret etmiştik. Aldığımız bilgiler doğrultusunda Çorum'un gençleri ve geleceği için neler yapabiliriz, en azami şekliyle bunları yatırım olarak nasıl gerçekleştiririz diye düşündük. Medeniyetler şehri Çorum'un bugünü ve yarınları için mükemmel bir protokol gerçekleştireceğiz. Hizmet siyasetinin sembolü AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 18 yılda gerçekleşen yatırımların her alanda olduğu gibi hem sporda hem gençlikte başka bir örneği yok. Çorum'da 2002 yılında 1 adet yurt varken şu an yurt sayımız 7 ve kapasitemiz de o oranda artmış durumda. 12 spor tesisi varken, Çorum ve ilçelerinde şu an 55 adet spor tesisi var. Gerek Çorum merkezde gerekse Çorum'un ilçelerinde önemli yatırımları, gerek gençlik gerek spor alanında pek çok yatırımı en hızlı şekilde Çorum'umuz ile buluşturacağız" dedi.

"TEMENNİMİZ HALKIMIZIN BU TESİSLERİ GECE GÜNDÜZ KULLANMASI"

Tesislerin bakım ve onarımına da bütçe ayırdıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok. Eseri inşa edip en güzel şekilde işletmek, halkımızla buluşturmak, bununla birlikte bakımını onarımı yapmak; bu çerçevede imzalayacağımız protokol ile birlikte yeni tesisler inşa edeceğimiz gibi yine bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz tesislerin bakım onarımı için de ciddi bir bütçe ayırıyoruz. Bizim temennimiz halkımızın bu tesisleri gece gündüz kullanması. Geçtiğimiz aylarda tam olimpik havuz için yaklaşık 7 milyon lira bir yatırım yaptık. Hamdolsun ki tamir bakım onarım sürecini de tamamlamış bulunuyoruz. Atatürk Spor Salonu'muzun yenilime işlemlerini gerçekleştirdik. Osmancık ilçesinde bulunan salonumuzu yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"ÇORUM STADI'NI BU PROTOKOLLE DEVİR ALACAĞIZ"

Bakan Kasapoğlu, protokol kapsamında Çorum'a yapılacak yatırımı şu sözlerle açıkladı:

"Ülkemizin her ili ilçesi ve her beldesiyle gurur duyan, bununla heyecan duyan bir hareketin kadrolarıyız. Bu çerçevede imzalanacak protokolün ayrıntılarını paylaşmak istiyorum. Çorum Stadı ve bunun devri, bununla birlikte tamamlanması gereken konular Bakanlığımızın yetki alanına girecek. Çorum Stadı'nı bu protokol ile birlikte devir alacağız. Tamamlama çalışmalarını da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz. Çorum merkezimizde yer alan spor salonu ve bu salon çerçevesinde gerçekleşecek olan tamamlama çalışmalarını Bakanlık olarak devir alacağız. En kısa sürede inşallah Çorumlunun hizmetine kavuşturacağız. Merkezdeki millet bahçesi çalışması nedeniyle taşınması gereken nizami sentetik futbol sahalarını da yeni alana Bakanlık olarak, Çorum'un amatör camiası için en hızlı şekilde kazandıracağız. İki tanesi Çorum merkez olmak üzere biri üniversitede olmak üzere 3 adet yarı olimpik havuzumuzu Çorum ile buluşturuyoruz. Çorum deyince güreş olmazsa olmazımız. Güreş eğitim merkezimiz Çorum merkezde imza çerçevesinde gerçekleşecek. 10 bin pota projemizin 100 tanesini Çorum'da inşa edeceğiz. Yarınların basketboldaki yıldızlarını hep birlikte sporumuza kazandıracağız. Yurtlarımız pandemi sürecinde dünyaya örnek teşkil edecek katkı sergiledi. Bakanlık personelimiz ve yurt çalışanlarımız ile gurur duyuyorum. Alaca'daki yurdumuz da bu yıl inşallah tamamlanacak."