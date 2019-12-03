Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan engelli milli sporculara burs imkanı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 28 vakıf üniversitesi ile imzaladığı tarihi anlaşma, milli paralimpik ve deaflimpik sporculara da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim imkanı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli milli sporculara vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim imkanı sağlandığını hatırlattı.

Ankara 'da geçen hafta 28 vakıf üniversitesinin temsilcileriyle birlikte "Vakıf üniversitelerinden Türk sporuna yükseköğretimde yüzde yüz destek" temalı çalışmanın mutabakat metnine imza attıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, buna göne engelli milli sporcuların vakıf üniversitelerinde hangi bölümü seçerlerse seçsinler tam burslu okuyacaklarını dile getirdi.

"ENGELLERİ ZİHİNLERDEN DE SPORDAN DA ÇIKARMAYA KARARLIYIZ"

"Bakanlık olarak engelleri zihinlerden de spordan da çıkarmaya kararlıyız" diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Özel sporcularımızın her biri birer şampiyon, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Engelli gençlerimizin doğru eğitim programları ve sosyalleşme desteğiyle ne denli büyük başarılara imza atabildiğini görüyoruz. Farklı bireylerimizin sanattan spora, eğitimden iş dünyasına kadar hayatın her alanında yazdığın başarı hikayeleri, hepimiz için övünç vesilesidir. Engelli sporcularımız uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Sporun gücüyle engeller nasıl ortadan kaldırılır herkese ispat ediyorlar."

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde Türkiye 'nin dört bir yanına spor yatırımları yaptıklarını ve bu tesislerin engelsiz tesisler olması noktasında çaba sarf ettiklerini de söyledi.

"Bizim bütün çabamız engelli vatandaşlarımız için" diyen Bakan Kasapoğlu, engelli sporcuların, farklı bireylerin hayata katılmaları noktasında da onlara en büyük motivasyonu sağladıklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımız, tüm engelli bireylerimizin emrindedir ve onların katılımıyla politikalar ve projeler üretecek ve üretmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

MİLLİ SPORCULARA BURS İMKANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasında imzalanan mutabakat metni, bakanlığın vereceği belgeyle, milli sporcu öğrencilere yüzde 100 eğitim bursu verilmesini öngörüyor. Metne imza koyan vakıf üniversiteleri, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda da ilanını taahhüt ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan mutabakat metnine imza atan vakıf üniversiteleri ise şöyle:

" Acıbadem Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi."

- Ankara