Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlik projelerine 90 milyon liralık destek - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlik projelerine 90 milyon liralık destek

02.12.2020 11:32
Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlik projelerine 90 milyon liralık destek, System.String[]

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje destekleriyle, her alanda üreten, fikir geliştiren, ihtiyaçlara yönelik öncü bir rol üstlenmek isteyen, dünyaya karşı kendini sorumlu hisseden bütün gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje destekleriyle, her alanda üreten, fikir geliştiren, ihtiyaçlara yönelik öncü bir rol üstlenmek isteyen, dünyaya karşı kendini sorumlu hisseden bütün gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Yaptığı açıklamada Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının gelenekselleşen Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına bu yıl 4 binin üzerinden rekor sayıda başvuru geldiğini, bunlardan 765 tanesine 25 bin ile 350 bin lira arasında mali katkı vererek, toplam 90 milyon liralık rekor seviyede proje desteği sağlayacaklarını duyurdu.

"Gönüllülük", "Kişisel gelişim", "Fiziksel aktivite", "Egzersiz ve spor", "Kitap kahve", "Kültür ve sanat", "Yenilikçi fikirler" ile "Çevre ve hayvanların korunması" olmak üzere 8 başlıkta çağrıya çıktıkları Gençlik Projeleri Destek Programı için ilk olarak 35 milyon lira olarak açıkladıkları mali katkıyı, yoğun talep üzerine 90 milyon liraya yükselttiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, hem kişilerden hem de sivil toplum kuruluşlarından rekor sayıda proje gelmesi nedeniyle rakamı yükseltme kararı aldıklarını dile getirdi.

"Gençler en büyük gücümüz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlere sadece moral ve motivasyon desteği değil, gerektiğinde finansal destek de verdiklerini ifade etti.

"Gençler, bizim yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük gücümüz." ifadelerini kullanan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Peygamber Efendimiz hadisinde, 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.' diyor. Gençlerimizin işlerini kolaylaştırmak bakanlık olarak bizim görevimiz. Maddi, manevi tüm desteğimizle her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları adına, girişimci gençler olarak yetişmeleri için her türlü çabayı sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Gerek bakanlık, gerekse de diğer kurumlarla iş birliği halinde proje destekleri veriyoruz. Gençlerimize, 'Fikir senden, destek bizden.' diye seslenip, 'Fikrin varsa gel.' diyoruz. Gençlerimize gerek bireysel anlamda gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak desteklerimiz sürecek. Fikri olan gençlerimizin, her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim."

Sonuçlar internetten öğrenilebilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, teklif sunan proje yürütücülerinin başvuru sonuçlarını, "https://gpdp.gsb.gov.tr/" internet adresinden sorgulayabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, "Sonuçlar ayrıca, proje koordinatörünün tanımlı e-posta adresine bildirilir. Desteklenmesi uygun görülmeyen proje teklifleriyle ilgili e-posta ile bildirim yapılmaz. Bakanlık tarafından projesinin desteklenmesi uygun bulunan proje yürütücüleri, sözleşme imzalanması için gereken evrakların hazırlanması, proje eğitimi, bütçe revizyonu ve sözleşme imzalama işlemlerini içeren program konusunda ayrıca bilgilendirilecektir." denildi.

Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlik projelerine 90 milyon liralık destek

Türkiye, Kitap, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlik projelerine 90 milyon liralık destek - Son Dakika


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