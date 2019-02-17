Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Kadınlara Spor Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Kadınlara Spor Projesi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis'ten başlattıkları 'Pilates Kampanyası'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu meşaleyi buradan yakıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Kadınlara Spor Projesi, System.String[]


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,   Kilis'ten başlattıkları 'Pilates Kampanyası'na  ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu meşaleyi buradan yakıyoruz. Kampanyanın ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Sporu tabana yayma anlamında en güçlü ortaklarının anneler ve kadınlar olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Odağında kadınlarımız olmayan hiçbir spor stratejisi uzun vadede başarılı olamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 17 yılda spor alanında önemli gelişmeler olduğunu ve bunu tabana yayma noktasında projeler hazırlandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Bu projelerden biri de Kilis Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nde yani kadınlara özgü yaptığımız spor merkezinde gerçekleştireceğiz. Bu merkez an itibarıyla 7/24 esasına göre ful anlamda dolu dolu hizmet veren bir merkezimiz. Kilisli kadınlarımızın bu heyecanı pilates kampanyasına bizi buradan başlatmaya sevk etti. Pilates malum daha sağlıklı olabilmek için gerekli bir spor ve bu sporun kampanyasını Kilisli kadınlarımızla birlikte buradan başlattık. Bu meşaleyi buradan yakıyoruz ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kilisli kadınlarımızın bu spora ciddi bir ivme kazandıracağına inanıyoruz ve pilates sporunun teşviki, yaygınlaştırılması anlamında bu projemizin ülkemize, Kilis'imize, kadınlarımıza ve toplumumuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" 

Kampanya kapsamında pilates antrenörlerinin en kısa zamanda eğitim vermeye başlayacağını aktaran Bakan Kasapoğlu, bu çerçevede pilatesle ilgili gerekli tüm malzemelerin Kilis'te dağıtımına başlandığını söyledi.

Bakan Mehmet Kasapoğlu, Kilis ile başlayan bu dağıtımların yaygınlaşarak devam edeceğine işaret ederek, kampanyanın tüm Türkiye'yi kapsayacağını dile getirdi.

"KADINLAR SPOR VE SAĞLIK MERKEZLERİNİ ÜLKE GENELİNE YAYMAK İSTİYORUZ"

Bakan Kasapoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı: "Ülkemizin her yerinde yaşayan başta ev hanımlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızı spor yapmaya çağırıyorum. Onların talepleri bizlerin önceliğidir. "Kadınlar Spor ve Sağlık Merkez"lerini ülke coğrafyasının her yerinde açmak istiyoruz. Yeter ki kadınlarımız o merkezlere gitsinler, devamlı spor yapsınlar, merkezleri boş bırakmasınlar. Pilates, fitness, zumba ya da yüzmeden cimnastiğe hangi branşta spor yapmak istiyorlarsa, biz onların talepleri doğrultusunda hizmet ağımızı geliştirip arttıracağız. Kilisli kadınların pilatese ilgileri, sporu hayatlarına sokmaları ve devamlılık sağlayıp salonları doldurmaları bizleri öyle mutlu ediyor ki, tarif edemem"

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:56 Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Kilis, Spor
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