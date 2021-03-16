Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü

16.03.2021 13:38
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün imzalayacağımız mutabakatla birlikte 2971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün imzalayacağımız mutabakatla birlikte 2971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneği'ne bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metninin ardından bugün de 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile daha mutabakat imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, imzaladıkları mutabakatla birlikte 2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcuların, gençlerin hizmetine dahil ettiklerini ifade etti. Protokol törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, okul ve özel öğretim dernekleri idarecileri, federasyon başkanları ve milli sporcular katıldı.

Bakan Kasapoğlu, ortaöğretim sporcu bursu imza töreninde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl önce 28, sonrasında da 24 olmak üzere toplamda 52 vakıf üniversitesiyle birlikte, "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı bir mutabakat adımı attıklarını hatırlattı. Bu mutabakatla milli sporcuların, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açarak, önemli bir sıkıntıyı çözüme kavuşturduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, gençler hem sportif kariyer, hem de akademik kariyer yapma imkanı sunduklarını vurguladı.

"ALINAN HER MADALYANIN, ÜLKELER İÇİN BİRER PRESTİJ UNSURU OLMA ÖZELLİĞİ VAR"

Ülkeler adına alınan her madalyanın çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Çünkü yetenekli bireyler, toplam nüfusun en fazla yüzde 3 civarındaki kısmını oluşturmakta ve bu bireyler toplumların geleceğinin şekillenmesinde kritik roller üstlenmektedir. Yaşıtlarından farklı gelişime ve potansiyele sahip gençlerin başarılı olmaları ya da potansiyellerini bütünüyle açığa çıkarabilmeleri için farklılaştırılmış bir programa tabi tutulması gerekiyor. Spor alanında da aynı durum söz konusu. Yetişen her şampiyonun, uluslararası ölçekte alınan her madalyanın, ülkeler için birer prestij unsuru olma özelliği var. Bu durum sosyal olarak, kültürel olarak ve hatta ekonomik olarak ülkeyi geliştiren bir unsur. Sportif başarı, fiziksel aktiviteden çok daha fazlasına temas eden bir olgu" değerlendirmesinde bulundu.

"AİLELER, EĞİTİM VEYA SPOR ARASINDA SEÇİM YAPMAYA İTİLİYORLARDI"

Bakan Kasapoğlu, akademik başarı için de uzun saatler planlı ve programlı olarak ders çalışmak, dersleri kaçırmamak, bol bol soru çözmek gerektiğine işaret ederek, "İşte bu noktada sporcularımız, ikisi için de yeterli zamanı bulamamanın sıkıntısını çekiyorlardı. Çocuklarının istikbalini düşünen aileler, eğitim veya spor arasında seçim yapmaya itiliyorlardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz, süreci müstakil olaylar ekseninde değil, büyük resmin tamamını kapsayacak nitelikte süreci ele aldık" diye konuştu.

"BÜTÜN DÜNYANIN İSMİNİ HAYKIRDIĞI SPORCULARA SAHİBİZ"

Köylere, mahallelere kadar her kesimden, herkesin spora erişimini sağladıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu,

"Gençlerimiz daha nitelikli imkanlarla spora daha fazla dahil olmaya ve potansiyellerini açığa çıkarmaya başladılar. Sonra ilkokul seviyesinde uyguladığımız yetenek taramalarımızla potansiyeli olan çocuklarımızı keşfetme yolculuğuna başladık. Milyonlarca gencimizi taradık. Yetenekleri olanları Sporcu Eğitim Merkezlerimizde ve Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde yetiştirme programlarımıza dahil ettik. Sporcu gelişimiyle alakalı bütün çalışmaları, ilk basamaktan itibaren gerçekleştiriyoruz. Bütün branşları kapsayan elit sporcu sayımızı tarihimizin en büyük seviyelerine yükselttik. Daha önce ülkemiz için hayal olan atletizm, yüzme, jimnastik, modern pentatlon gibi branşlarda bugün, bütün dünyanın ismini haykırdığı sporculara sahibiz. Ekstrem sporlarda, motor sporlarında, su sporlarında ise geleceğin parlayan yıldızı inşallah Türkiye olacak" ifadelerine yer verdi.

"2971 KONTENJANI DAHA TÜRK SPORUNUN, SPORCULARIMIZIN, HİZMETİNE DAHİL ETMİŞ OLUYORUZ"

İlk olarak Özel Öğretim Derneği'ne bağlı özel okul ve kolejlerde bu adımı atıp, mutabakat imzaladıklarını, bugünse 11 okul ve 3 özel öğretim derneğinin daha bu sürece dahil olduğunu ve sporculara ortaokul ve lise seviyesinde de müjdeyi birlikte verdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Bahçeşehir Kolejleri, Okyanus Kolejleri, Sınav Kolejleri, Final ve Hedef Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Doğru Cevap Eğitim Kurumları, TED Kolejleri, Doğa Kolejleri, Nesibe Aydın Okulları ve Bilnet Okulları ile Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Türkiye Özel Okullar Derneği'ne (TÖZOK) bağlı okullarda ortaöğretimde yüzde 100 sporcu bursu imzalarımızı atıyoruz. Ayrıca Özel Öğretim Derneği, seferberliğimize desteği kontenjanını ve Çözüm Kolejleri'ni de dahil ederek artırdı. Bugün imzalayacağımız mutabakatla birlikte 2971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz. Özel okullarımızın ve kolejlerimizin büyük bir kısmında da artık sporcularımız tam burslu"

"SİZLER TÜRK SPORU İÇİN ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUNUZ"

Bakan Kasapoğlu, bundan sonraki çalışmalarının, sporcuların kamp ve antrenman programlarına göre derslerde ve sınavlarda esnek bir uygulamaya tabi tutulmasına yönelik olacağına işaret ederek, "Siz değerli okullarımızın her konuda hassas olduğunuz gibi, bu hususta da gerekeni layıkıyla hayata geçireceğinize karşı en ufak bir şüphem yok. Sizler Türk sporu için elinizi taşın altına koydunuz. Sizler gençlerimizin heba olmaması için büyük bir fedakarlık örneği gösterdiniz. Üniversitelerimizle birlikte el ele vererek, bir mağduriyeti ortadan kaldırdınız. Bakanlık olarak bize de güç verdiniz, kuvvet verdiniz. Türk sporu, sporcularımız ve ailelerimiz adına hepinize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Protokol, Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından imza töreni ile devam etti. Protokole imza atan idareciler günün anısına Bakan Kasapoğlu ile fotoğraf çekişmesinin ardından tören tamamlandı.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü

Mehmet Kasapoğlu, Milli, Okul, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Milli Sporcu Bursu' protokolü - Son Dakika Spor


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