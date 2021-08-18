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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan milli sporculara yüzde 100 burs imkanı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan milli sporculara yüzde 100 burs imkanı

18.08.2021 17:42
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan milli sporculara yüzde 100 burs imkanı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de yıllardır süregelen 'Eğitim mi, spor mu' ikilemine 17'si KKTC olmak üzere 75 vakıf üniversitesi ile imzaladıkları protokolle son verdiklerini hatırlatarak, 2021 YKS tercih dönemi öncesinde milli sporculara, "Artık...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de yıllardır süregelen 'Eğitim mi, spor mu' ikilemine 17'si KKTC olmak üzere 75 vakıf üniversitesi ile imzaladıkları protokolle son verdiklerini hatırlatarak, 2021 YKS tercih dönemi öncesinde milli sporculara, "Artık eğitimle hayalleriniz arasında bir tercih yapmak zorunda değilsiniz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun girişimleriyle uluslararası başarıları olan milli sporcular artık 17'si KKTC olmak üzere 75 vakıf üniversitesinde yüzde 100 burslu okuma imkanına sahip. 2021 YKS tercih dönemi öncesinde milli sporculara bu önemli düzenlemeyi hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Artık eğitimle hayalleriniz arasında bir tercih yapmak zorunda değilsiniz" diye konuştu.Gençlik ve Spor Bakanlığı, hayata geçirdiği bu uygulamayla, Türkiye'de yıllardır süregelen 'eğitim mi, spor mu?' ikilemini sona erdirdi. İlk etapta da 76 milli sporcu, 26 ayrı üniversitede bu burstan yararlandı. Öğrenciler, tıp fakültesinden diş hekimliğine, mühendislikten hukuk ve spor bilimleri fakültelerine kadar çok çeşitli bölümlere yerleşme imkanı buldu.Bakan Kasapoğlu, 2021 YKS tercih dönemi öncesinde milli sporculara önemli bir hatırlatmada bulundu. "Sporcularımızın yıllardır süregelen 'eğitim mi, spor mu?' ikilemi nedeniyle yıllarca verdikleri emeklerin heba olmasını maalesef hep birlikte yaşadık" diyen Bakan Kasapoğlu, milli sporculara tercih döneminde bu önemli avantajı değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Ben, ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ederek madalya kazanan, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren gençlerimizin, eğitim öğretim hayatlarında da aynı başarıyı tekrarlayacaklarına yürekten inanıyorum. Açtığımız bu kapı ile inanıyorum ki; önümüzdeki süreçte sporcu doktorları, avukatları, mühendisleri göreceğiz. Bizler, gençlerimiz ve sporcularımız için her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Tüm kardeşlerime tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."


Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan milli sporculara yüzde 100 burs imkanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mehmet Kasapoğlu, Milli Sporcu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan milli sporculara yüzde 100 burs imkanı - Son Dakika Spor


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