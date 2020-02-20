Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Tokat' a 42 Milyon TL' lik yatırım - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Tokat' a 42 Milyon TL' lik yatırım - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Tokat' a 42 Milyon TL' lik yatırım

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat'a yapılacak olan 42 Milyon TL'lik yatırım için ilçe belediye başkanları ile protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Tokat' a 42 Milyon TL' lik yatırım, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat'a yapılacak olan 42 Milyon TL'lik yatırım için ilçe belediye başkanları ile protokol imzaladı.


Bakanlık Merkez Binada düzenlenen imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tokat merkezde ve ilçelerde; toplamda, 42 milyon lira tutarında spor tesisi yatırımı yapacağız. 3 adet yarı olimpik yüzme havuzunu, 2 adet tip spor salonu ve 1 adet 500 kişilik spor salonunu, 1 adet gençlik merkezini, 20 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasını, 100 adet basketbol potası ve 1 adet teleskiyi Tokat'a kazandırmanın ilk adımını atıyoruz. Öte yandan 5 adet spor kompleksinin bakım onarımının ve modernizasyonunu ayrıca gerçekleştireceğiz. Bütün yatırımlarımız Tokat'a, Tokat'ın gençlerine hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


"Tokat, şehitlerin, kahramanların, gönül insanlarının şehridir"


Gençleri hayata en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Tokat, aşkın, sevdanın, muhabbetin, ahde vefanın şehridir. Tokat, şehitlerin, kahramanların, gönül insanlarının şehridir. Tokatlı hemşehrilerimle gençlerimizin yuvası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Tokat deyince aklımıza Çanakkale Cephesi gelir. Önümüzdeki ay 105. yıl dönümünü anacağımız bu savaş, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri. Milletimizin önünde yepyeni bir dönemin perdeleri Çanakkale Savaşı'nda açıldı. Bu zafer elbette kolay kazanılmadı. Bunun için gerçekten çok büyük fedakarlıkları göze aldık. Bu milletin karşısında düşman, tarihin hiçbir döneminde eksik olmadı. Hem içerden, hem dışardan bu ülkeye pranga vurmak isteyenler emellerinden bir an olsun vazgeçmediler. Türkiye, ne zaman bir ivmelenme kaydetse, saklandıkları yerden çıkıp yoğun bir istikrarsızlaştırma operasyonuna girişenler, bugün de aynı şekilde kötü emelleri için çırpınıyorlar. O nedenle gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmenin, hayata hazırlamanın, nitelik kazandırmanın, eğitimle, kültürle, bilimle, sporla donatmanın her daim gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.


"Tokat ilimize yapacağımız spor yatırımlarını ortak akılla, ihtiyaçları, talepleri ve stratejileri esas alarak hazırladık"


Tokat'a yapılacak 42 Milyon lira tutarındaki yatırımın detaylarını açıklayan Kasapoğlu, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı;


"Bildiğiniz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, yerel yönetimlerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla güçlü işbirliklerine imza atarak hizmet çıtamızı her geçen gün yükseltiyoruz. Sporun tabana yayılması ve her kesimden herkesin daha fazla spor yapması için ülkemizin dört bir yanını bütün branşlardan tesislerle donatıyoruz.


Bugün de aziz Tokat için, son derece değerli spor yatırımlarını hayata geçirmek üzere bir aradayız. Yerel yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, AK Parti yöneticilerimiz, kısacası şehrimize, milletimize hizmet eden herkesle bir aradayız. Tokat ilimize yapacağımız spor yatırımlarını ortak akılla, ihtiyaçları, talepleri ve stratejileri esas alarak hazırladık. Tokat merkezde ve ilçelerde; toplamda, 42 milyon lira tutarında spor tesisi yatırımı yapacağız.3 adet yarı olimpik yüzme havuzunu, 2 adet tip spor salonu ve 1 adet 500 kişilik spor salonunu, 1 adet gençlik merkezini, 20 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasını, 100 adet basketbol potası ve 1 adet teleskiyi Tokat'a kazandırmanın ilk adımını atıyoruz. Öte yandan 5 adet spor kompleksinin bakım onarımının ve modernizasyonunu ayrıca gerçekleştireceğiz. Bütün yatırımlarımız Tokat'a, Tokat'ın gençlerine hayırlı, uğurlu olsun. Bu tesislerden ülkemizi temsil edecek nice başarılı sporcularımız çıkacak. Gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri için bu tesislerimizden azami ölçüde faydalanması büyük önem taşıyor. Yerel yöneticilerimize bu anlamda büyük görev düşüyor. El birliği vererek, 7 gün 24 saat açık olacak bu tesislerimizi, el birliğiyle dolduracağız. Ben bir kez daha yatırımlarımızın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, tesislerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."


Konuşmanın ardından yapılacak yatırımın protokolü imzalandı ve hatıra fotoğrafı çekildi. İmza törenine Tokat Valisi Ozan Balcı ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyeti katıldı. - ANKARA

Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
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