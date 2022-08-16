Baskil'de öğrenciler şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Baskil ilçesine gelen öğrenciler, İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin 'in kabrini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Fethi Sekin, gençlik, Güncel, Son Dakika

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