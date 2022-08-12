Espiye Kaymakamı Tengir, "Damla Projesi" kapsamında öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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Espiye Kaymakamı Tengir, "Damla Projesi" kapsamında öğrencileri ağırladı

12.08.2022 15:14
Espiye Kaymakamı Tengir, "Damla Projesi" kapsamında öğrencileri ağırladı

??????? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Projesi" kapsamında Espiye ilçesine gelen öğrenciler Espiye Kaymakamı Taner Tengir'i ziyaret etti.

??????? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Projesi" kapsamında Espiye ilçesine gelen öğrenciler Espiye Kaymakamı Taner Tengir'i ziyaret etti.

Espiye ilçe Kaymakamı Taner Tengir, öğrencilerle bir süre görüştü, kendileriyle sohbet etti.

Proje için Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Muharrem Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür eden Tengir, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin gözlerindeki ışıltı çok kıymetli. Yüreklerindeki vatan sevgisi, bayrak aşkı ayrı bir kıymet. Devletine, milletine, vatanına ve bayrağına bağlı genç nesilleri görmek, onları Espiye'de misafir etmek beni fazlasıyla mutlu etti."

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 il valisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 il valisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile...
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Espiye Kaymakamı Tengir, 'Damla Projesi' kapsamında öğrencileri ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Espiye Kaymakamı Tengir, "Damla Projesi" kapsamında öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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