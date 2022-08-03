"Seyahatsever" gençler Balıkesir'de - Son Dakika
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"Seyahatsever" gençler Balıkesir'de

03.08.2022 11:40
"Seyahatsever" gençler Balıkesir'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezmeleri, tanımaları amacıyla hayata geçirdiği Seyahatsever Projesi kapsamında Balıkesir'e gelen gençler Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında misafir olarak konaklamaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezmeleri, tanımaları amacıyla hayata geçirdiği Seyahatsever Projesi kapsamında Balıkesir'e gelen gençler Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında misafir olarak konaklamaya başladı.

Gençlerin, yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen proje ile 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında Balıkesir'in çeşitli yerlerini gezmek isteyen gençler, Balıkesir Yurdu, Ayvalık Yurdu, Burhaniye Muhyiddin-i Rumi Yurdu ve Bandırma Fatma Ana Yurtlarında kalabilecek.

Seyahatsever uygulamasında yaş aralığının 18-25'ten 18-30'a yükseltildiğini belirten Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarımıza projenin başladığı günden bu yana çok sayıda gencimiz rezervasyon yaptırdı. Gençlerin en çok tercih ettiği yer ise Ayvalık oldu. Çok fonksiyonlu olan yurtlarımız Seyahatsever projemizle, gençlerimiz için otel konforunda bir konaklama adresi oldu. Gençlerimizin tüm imkanlarımızla her zaman hizmetindeyiz. Balıkesir'i gezmek, görmek, keşfetmek, tatil yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Seyahatsever' gençler Balıkesir'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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