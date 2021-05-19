Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs nedeniyle çok sayıda paylaşım yaptı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, bakanlığın paylaşımlarının altına yaptıkları eleştirilerde, Atatürk'e kadar yer verilmediğini söyledi.

İddialara göre bu eleştirinin gerçek dışı olduğunu belirtmek isteyen bakanlığın sosyal medya ekibi, eleştirilere yanıt vermek için başka hesaptan paylaşım yapmak isterken, resmi hesaptan paylaşımda bulundu.

Söz konusu durum, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yanlış paylaşım: