Gençlik ve Spor Bakanlığı, normalleşme sürecinde tesislerde uygulanacak önlemleri belirledi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, normalleşme sürecinde tesislerde uygulanacak önlemleri belirledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni normalleşme süreciyle beraber Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemleri belirledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, normalleşme sürecinde tesislerde uygulanacak önlemleri belirledi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni normalleşme süreciyle beraber Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemleri belirledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede elde edilen başarı sonucu Türkiye'de normalleşme süreci 1 Haziran'da başladı.

Normalleşme süreciyle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile spor tesisleri de kapılarını açtı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni normalleşme süreciyle ilgili bir değerlendirme yaptı.


Koronavirüs salgınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Bu süreçte devlet ve millet işbirliği ile yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Sürdürülen bu başarılı çalışma sonrası normalleşme süreciyle beraber, sporcuların antrenmanlarına devam edebilmesi için kendilerine bağlı spor tesislerini, gençler için de Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları'nı 1 Haziran'da yeniden hizmete açtıklarını belirten Kasapoğlu, "Camia olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden yeni normalleşme sürecinde de çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

18 yaş altı milli sporcular ile TOHM sporcularına özel izin

Yeni normalleşme sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor tesislerinde 18 yaş altı milli sporcular ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcuları için bir istisna olacak.

Söz konusu 18 yaş altı sporcular, "özel izinle" düzenli antrenmanlara başlayacak. Bu sporcuların sorun yaşamamaları için İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili valiliklere bir talimat gönderdi.

18 yaşın altındaki lisanslı faal sporcular ise sokağa çıkmalarına izin verilen çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında tesislerde antrenman yapabilecek.

45 branşta antrenmanlar başlayacak


Tesislerde 45 branşta antrenman yapılabilecek. Söz konusu 45 branş ise şöyle:


"Atıcılık, karate (kata), atletizm, kayak, badminton, kaykay, bilardo, kızak, binicilik, kickboks (point fighting, müzikli form), bisiklet, kürek, bocce, bowling, dart, masa tenisi, briç, modern pentatlon, buz pateni, motosiklet, cimnastik, muay thai (waikuru), dağcılık, okçuluk, dans sporları (tekli), oryantiring, eskrim, otomobil sporları, geleneksel spor dalları (atlı sporlar), rafting, geleneksel Türk okçuluğu, satranç, gelişmekte olan spor branşları (dalga sörfü-paint ball, squash, kuraş), sualtı sporları (tekli), golf, taekwondo (poomse), halter, tenis, hava sporları, triatlon, herkes için spor (wellness, yoga), vücut geliştirme, fitness, izcilik, wushu (tao), kano, yelken, yüzme."

Spor tesislerinde alınacak önlemler


Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği önlemlerin yanı sıra, federasyonlarca belirlenen branşa özgü özel kurallar da göz önünde bulundurulacak. 45 branşta antrenmanların başlayacağı spor tesislerinde bakanlığın belirlediği önlemler ise şöyle:


1. Tesisler ve antrenman alanlarının her akşam düzenli olarak temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılması.

2. Antrenman alanları ve soyunma odalarında kişi başına 6 metre kare alan düşecek şekilde planlamanın yapılması.

3. Tesislere giriş bölümünde elektronik ateş ölçme cihazlarının bulunması.

4. Antrenman ekipmanlarının kişiye özel olmasına özen gösterilmesi.

5. Ekipmanların ortak kullanımı zorunlu ise kullanılan malzemelerin her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi.

6. Tesislerin giriş ve çıkışlarının birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi.

7. Tesislerde birden fazla alanda el yıkama yeri, alkol bazlı el jeli ve kolonyanın bulunması.

8. Antrenör, sporcu ve tesis çalışanları arasındaki fiziksel mesafenin (en az 2 metre) korunması.

9. Antrenörlerin ve tesis çalışanlarının maske takması, sporcuların da antrenman anı hariç maskelerini takması.

10. Su şişeleri ve bardakların tek kullanımlık olması.

11. Kağıt mendil, havlu, vb. tüm tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir hijyen malzemelerinin güvenli kaplarda korunarak tutulması.

12. Spor salonu ve antrenman alanlarının klima ve havalandırma sistemleri yüzde yüz temiz hava sağlanıyorsa kullanılması, aksi takdirde kullanılmaması, antrenman öncesi ve sonrası kapı ve pencerelerden faydalanarak doğal havalandırma yapılması.

13. Tesislerde bulunan tüm alanlardaki kapı kolları, banyo muslukları, tuvaletler gibi sık kullanılan alanların klozet kapakları kapatılarak günde birkaç kez dezenfekte edilmesinin sağlanması.

14. Soyunma odalarının ve duşların mümkün olduğunca kullanılmaması.


15. Buhar odaları ve saunaların kullanılmaması.

16. Tesislere ulaşımda mümkün olduğunca toplu taşıma araçları yerine, bisiklet veya özel araçların kullanılmasına özen gösterilmesi.

17. Tesislerde antrenman alanları ve soyunma odaları vb. yerlerle hijyen hizmeti için işaret ve yönlendirme tabelalarının asılması.

18. Sporcuları, teknik adamları (antrenör, teknik direktör, masör v.b ), tesis personelini COVID-19 virüsünü başkalarına bulaştırmalarını önleme yolları hakkında bilgilendirme amaçlı uyarıcı işaret ve levhaların asılması.

19. Semptomları gösteren herhangi bir kişinin, hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası/alanının belirlenmesi.

20. Soyunma odalarında temizlik mendilleri, maske ve eldivenleri atacakları özel kapaklı çöp kutuları bulundurulması.

21. Tesislerde asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, zorunlu hallerde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılması ve temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi.

22. Tesislere girişte ayakkabı hijyeninin yapılması için hijyen paspası konulması.


23. Tesislerde bulunan su sebili ve buna benzer otomatların kullanılmaması.


24. Sporcu ve üyelerin salon içine girişlerinin temassız bir şekilde sağlanması. El izi, parmak izi veya şifre gibi uygulamalar varsa kullanılmaması.

25. Maske kullanımı ve pandemi konusunda tesis personellerine eğitim verilmesi.

26. Yüzme havuzlarında mevcut kulvar başına en fazla üç sporcu olacaktır.

27. İmkanlar dahilinde soyunma dolaplarının günde en fazla bir kişi tarafından kullandırılması sağlanacaktır.

Gençlik Merkezlerinde alınacak önlemler


Yeni normalleşme sürecinde Gençlik Merkezleri de Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği önlemler doğrultusunda bireysel kullanıma açılacak.

Bakanlıkça Gençlik Merkezleri'nde alınacak önlemler ise şöyle:


Gençlik Merkezleri'ni kullanacak tüm gençler maske takmak zorundadır.


Gençlerin, Gençlik Merkezleri girişinde temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü gerçekleştirilecektir.


Bütün çalışma odaları, atölyeler, kitap kafe, kütüphane vb gibi bölümlerdeki masa ve sandalyelerin fiziksel mesafe kuralına göre yerleşimleri yapılacaktır.

Ortak alan etkinliklerinde kullanılan materyaller, her gencin kullanımının ardından steril edilmek koşuluyla gençlerin bireysel kullanımına açılabilecektir

Atölyelerde ortak kullanılan enstrüman, malzeme veya materyaller bireysel kullanımdan kaldırılacaktır. Gençler, kendilerine ait enstrüman, malzeme veya materyalleri yanında getirerek eğitime katılabilecektir.


Gönüllük Kulübü faaliyetleri hijyen, fiziksel mesafe ve maske takma vb. tedbirler alınarak gerçekleştirilebilecektir.


Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları (klavye, mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb.) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanlar ve çalışma ortamları farklı kullanıcılar tarafından kullanılmasının ardından hemen dezenfekte edilecektir.

Kodlama atölyesinde bilgisayarlar arasındaki boşluk 1,5 metre aralıklarla ve bireysel kullanıma uygun şekilde düzenlenecektir.


Asansörler yalnızca engelliler tarafından kullanılacaktır. Temas edilen yüzeyler sık sık dezenfekte edilecektir.


Tuvalet ve lavabolar aynı anda tek kişinin (tek kabin olarak) kullanabileceği şekilde ayarlanacaktır.


Ortak alanlardaki su sebilleri ve çay makinaları mümkün olduğunca kullanılmayacak, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilecek, bardak, tabak, çatal vb. tüketim malzemeleri plastik ve tek kullanımlık olacaktır.


Bireysel kullanıma açılacak atölyeler, camlı ve havalandırılabilir atölyeler olacak, kullanım öncesinde, esnasında ve sonrasında havalandırılacaktır. Atölyelerden yararlanacak her bir genç için 4 metrekarelik alan oluşturulacak ve atölye içindeki masa ve sıra sayısı buna göre düzenlenecek, fazla olan masa ile sandalyeler depoya kaldırılacaktır.


Havalandırma sistemlerinin (klima vb.) kullanılmaması durumunda, atölye ve diğer kullanım alanları belirli saat aralıklarında havalandırılacaktır.


Sportif faaliyetler ile ilgili düzenlemelerde, bakanlığımızın belirleyeceği kural ve önlemlere dikkat edilecektir.


El sanatları atölyesinde yer alan malzeme ve masaların sosyal mesafe kuralına ve bireysel kullanıma uygun şekilde yerleştirilecektir.


Gençlik Merkezleri koridorlarında bulunan oturma alanlarında en az 1,5 metrelik boşluklar olacaktır.


Gençlerin yakın temasta bulunabileceği atölye ve kulüp çalışmaları ilerleyen süreçte tedricen (yöresel halk oyunları vb.) gerçekleştirilecektir.

Gençlik Kampları daha az kapasite ile açılacak


Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni normalleşme süreci kapsamında gençlerin talep etmeleri halinde (kişi, okul, kurum, stk) bazı kamplarda faaliyetlere yeniden başlayacak.


Bakanlığın belirlediği önlemler çerçevesinde açılacak kamplar, ulusal düzeyde değil sadece yerelde olacak. Yani, iller arası seyahat yapılmaksızın kampın bulunduğu ilin dışından katılımcı olmayacak. Ayrıca, Gençlik Kampları'nın kapasiteleri de azaltılacak. Bakanlıkça Gençlik Kampları için belirlenen diğer önlemler de şu şekilde olacak:


Tesislerin temizlik ve dezenfekte edilmesi her gün ve gerekli sıklıkta gerçekleştirilecektir.


Katılımcı gençlerin bireysel sağlık bilgileri ve koronavirüs ile ilgili kendilerine yöneltilecek sorulardan oluşan formu doldurmaları, son birkaç gün içinde yapılmış test sonuçlarını (varsa) ibraz etmeleri istenecektir.


Katılımcı gençlere maske, dezenfektan, sabun, kişisel temizlik ve bakım ürünleri yanısıra, her türlü bilgilendirici materyal dağıtılacaktır.


Kampa katılan gençlerin sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanacaktır. Bu konu sıkı bir şekilde sürekli takip edilecektir.


Koronavirüs tehdidi göz önünde bulundurularak uygun olan temassız kamp etkinlikleri daha küçük gruplarla en fazla 10 kişi olacak şekilde sosyal mesafe kuralına göre açık havada yapılacaktır.

Yemek hizmetinin yemekhanelerin dışında kumanya olarak verilmesi planlanmaktadır.

Güvenlik, temizlik ve yemekhane personeli gibi çalışanların kamp dönemlerinde her türlü tedbiri alarak, kalıcı olarak mekanda konaklamalarının temini sağlanacaktır.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığı, normalleşme sürecinde tesislerde uygulanacak önlemleri belirledi - Son Dakika

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