Gençlik ve Spor Bakanlığı, Pakistan ve Özbekistan ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı, Pakistan ve Özbekistan ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Pakistan ve Özbekistan ile iş birliği protokolü imzaladı

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda Pakistan ve Özbekistanlı mevkidaşları ile gençlik ve spor alanında iş birliği protokolüne imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Pakistan ve Özbekistan ile iş birliği protokolü imzaladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda Pakistan ve Özbekistanlı mevkidaşları ile gençlik ve spor alanında iş birliği protokolüne imza attı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda Pakistan ve Özbekistanlı mevkidaşları ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Pakistan İslam Cumhuriyeti Eyaletler arası Koordinasyondan Sorumlu Federal Bakanı Fehmida Mirza ile heyetler arası toplantı yaptı.

Görüşme sonunda "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Eyaletler arası Koordinasyon Bakanlığı arasında gençlik ve spor alanlarında 2020-2023 yılları için iş birliği programı" imzalandı.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Özbekistan Cumhuriyeti Beden Eğitimi ve Spor Bakanı Nabiev Dilmurod ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Beden Eğitimi ve Spor Bakanlığı arasında spor alanında iş birliği mutabakat zaptı" imzalandı.

Mehmet Kasapoğlu, Özbekistan, Pakistan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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