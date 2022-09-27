Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne 'de e-sınavı geçen öğrenciler, Edirne Gençlik Merkezince yapılacak uygulama sınavına katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de uygulama sınavı yapılacak - Son Dakika

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