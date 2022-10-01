DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de uygulama sınavı yapıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Edirne Gençlik Merkezi'nde yapılan sınav, ikişer seans halinde 414 öğrencinin katılımıyla yapılıyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği proje için ter döken öğrenciler sınavda, 120 dakika boyunca teknoloji uygulamaları yapacak.

Edirne Gençlik Merkezi DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Gökhan Ballıklıoğlu, sınav öncesi öğrencileri sınava ilişkin bilgilendirdi.

Sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda verilen malzeme kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran öğrenciler teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak.

Öğrenciler mühendis olmak istiyor

Sınava girecek öğrencilerden Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencisi Mir Efe Gönen, AA muhabirine, DENEYAP'ın mühendislik alanında ilerlemek isteyenlere katkıda bulunduğunu söyledi.

Gönen, sınava iyi şekilde hazırlandığını ve yazılım mühendisi olmak istediğini kaydetti.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Emre Günay da DENEYAP öğrenci seçme sınavının öğrencilerin kendini geliştirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Sınavı kazanırsak iyi bir eğitim alacağız." dedi.

Edirne Lisesi öğrencisi Erdem Yılmaz ise DENEYAP???????'ın öğrencilerin geleceği için bir fırsat olduğunu, sınavı kazanırsa yazılım eğitimi almayı düşündüğünü ifade etti.

Sınavda başarılı olan 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisi eğitim almaya hak kazanacak.