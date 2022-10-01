DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için İstanbul'da uygulama sınavları başladı - Son Dakika
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DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için İstanbul'da uygulama sınavları başladı

01.10.2022 12:08

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için İstanbul'da e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için İstanbul'da e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştiriliyor.

DENEYAP öğrenci seçme sınavı süreci 4. faz kapsamında yapılacak uygulama sınavıyla devam ediyor. İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar için ikinci aşama olan DENEYAP Uygulama Sınavı 42 ilde eş zamanlı olarak bugün tarihinde gerçekleştiriliyor.

İstanbul dahil tüm illerde 58 ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınava 14 bin 988'i ortaokul, 6 bin 785'i lise olmak üzere toplamda 21 bin 773 aday girecek. Sınav sonuçlarına göre 21 bin 773 adaydan 8 bin 223 öğrenci DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak.

Uygulama sınavı konusu "Çevre Dostu Yük Gemisi"

DENEYAP Atölyelerinin öğrenci seçme sınav sürecinde birinci aşamayı tamamlayarak ikinci aşama sınavına hak kazanan adaylar bu sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda verilen malzeme kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapıyor.

Bu yılki teması "Çevre Dostu Yük Gemisi" olarak belirlenen uygulama sınavında adaylar; kendilerine verilen sürede tasarlayacakları geminin belirlenen hedefe yük taşımasını sağlıyor. İki saatlik süre sonunda tamamlanan projeler belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmek üzere jüri üyelerine sunulacak.

Öğrencilerin projeleri jüri üyeleri tarafından ayrıca kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirilecek. Lise seviyesindeki öğrenci adaylarının sınavı 08.00-13.00, ortaokul seviyesindeki adayların ise 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

İstanbul, gençlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için İstanbul'da uygulama sınavları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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