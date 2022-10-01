Kırklareli'nde öğrenciler tasarladıkları gemileri DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavında yarıştırdı - Son Dakika
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Kırklareli'nde öğrenciler tasarladıkları gemileri DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavında yarıştırdı

01.10.2022 12:20
Kırklareli'nde öğrenciler tasarladıkları gemileri DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavında yarıştırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Kırklareli'nde e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Kırklareli'nde e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Kırklareli Gençlik Merkezindeki sınav, ikişer seans halinde 346 öğrencinin katılımıyla yapılıyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği proje için mücadele eden öğrenciler sınavda, 120 dakika boyunca çevre dostu gemi üretmek için çaba harcadı.

Öğrenciler büyük emek vererek yaptıkları gemileri salonda oluşturulan havuzlarda yüzdürdü.

Bazı öğrencilerin yaptıkları gemilerin motorları çalışmadı. Bazı gemiler ise istenilen hedefe ulaşamadı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Yeter Somer, AA muhabirine, sınava katılımın son derece yüksek olduğunu söyledi.

Somer, sınavda başarılı olan öğrencilere Gençlik Merkezinde 3 yıl eğitimler verileceğini belirtti.

Kırklareli Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete de geleceğin mühendislerini yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde öğrenciler tasarladıkları gemileri DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavında yarıştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde öğrenciler tasarladıkları gemileri DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavında yarıştırdı - Son Dakika
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