DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Karabük'te uygulama sınavı yapıldı

Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Karabük 'te e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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