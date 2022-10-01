DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Karabük'te uygulama sınavı yapıldı - Son Dakika
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DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Karabük'te uygulama sınavı yapıldı

01.10.2022 13:40

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Karabük'te e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Karabük'te e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapılan sınav, ikişer seans halinde 500 öğrencinin katılımıyla yapılıyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği proje için ter döken öğrenciler sınavda, 120 dakika boyunca teknoloji uygulamaları yapacak.

Sınav yerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, sabah oturumunda lise öğrencilerinin kendilerine verilen temayı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğleden sonraki oturumda ise ortaokul öğrencileriyle birlikte olacaklarını belirten Güven, "Sınav sonucunda jürinin belirleyeceği 160 kişi hafta sonları DENEYAP atölyelerimizde 3 yıl boyunca teknoloji alanında kendilerini geliştirecekler. Bizler de milli teknoloji hamlesine destek olma aşamasındayız." dedi.

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Kaynak: AA

Osmaniye, gençlik, Karabük, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Karabük'te uygulama sınavı yapıldı - Son Dakika

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