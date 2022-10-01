Uşak'ta öğrenciler "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" uygulama sınavına girdi - Son Dakika
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Uşak'ta öğrenciler "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" uygulama sınavına girdi

01.10.2022 20:16

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortak çalışması sonucu başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için Uşak'ta e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortak çalışması sonucu başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için Uşak'ta e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Uşak Merkez Kapalı Spor Salonu'ndaki sınav, iki seans halinde yaklaşık 450 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli gençlerin tespit edilmesi için yapılan sınavda öğrenciler ter döktü.

Öğrenciler 120 dakika boyunca salonda kurulan yapay havuz içerisinde belirlenen hedefe ulaşacak gemiyi üretmek için çaba harcadı.

Yapılan gemiler belirtilen süre sonrası havuzlarda jüri gözetiminde yüzdürüldü.

Bazı gemiler istenilen hedefe ulaşamazken bazı gemilerin ise hedefe başarıyla vardığı görüldü.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta öğrenciler 'DENEYAP Teknoloji Atölyeleri' uygulama sınavına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta öğrenciler "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" uygulama sınavına girdi - Son Dakika
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