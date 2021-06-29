Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın Açılışı Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Yapıldı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı. Tosyalı Spor Salonunda düzenlenen açılış törenine Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğolu ve spor okulu öğrencileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğolu, "29 Haziran Spor Genel Müdürlüğümüzün kuruluş günü olarak kutlanmakta olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışını yapmak üzere bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Spor Genel Müdürlüğümüzün amacı vatandaşlarımızın spor yapmalarını ve sporun 7'den 70'e toplumun tüm katmanlarına yaygınlaştırılmasını sağlamak ve özelikle gençleri spor alanlarına ve tüm faaliyetlerine yönlendirilerek gençlerimizin hem kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak hem de yetenekli başarılı ve gelecek vadeden sporcuların tespiti ve seçilmesi yönünde çalışmalar yapmaktayız. Bu amaç doğrultusunda İl Müdürlüğümüz; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında, 22 branşta 47 antrenör görevlendirilmiş olup; 05-18 yaş aralığında sporcu öğrencilerimizin kayıtları devam etmektedir. " diye konuştu.

Sözlerinin devamında öğrencilere hitap eden Loğolu, "Değerli öğrenciler, sevgili gençler spor barış, kardeşlik, birlik, beraberlik, dayanışma ve kendine güveni geliştirir. Sizlerden spor okullarımızda bu doğrultuda hareket etmenizi özellikle bekliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında görevlendirilen başta antrenörlerimize ve iştirak eden sporcu öğrencilerimize başarılı bir sezon geçirmelerini temenni eder, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarının Osmaniye'miz için hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Bizlere her konuda olduğu gibi bugün de yardımcı olan Sayın Valimize şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. "dedi.

Açılış konuşmasının ardından sporcular tekvando ve kickboks gösterilerini sergilediler. Gösterinin ardından öğrencileri tebrik eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, sporun çocuklar ve gençlerin bedensel sağlıklarının güçlendirmesinin yanı sıra onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutması açısından önemli bir fonksiyonu olduğunu kaydetti. Sporcularla sohbet eden Vali Yılmaz, tüm sporculara başarılar diledi. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, sözlerinin sonunda, açılışı yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın ilimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını temenni etti.

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