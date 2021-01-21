Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Çebi Trabzon'da curling sporcularıyla buluştu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Çebi Trabzon'da curling sporcularıyla buluştu

21.01.2021 11:47
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Çebi Trabzon'da curling sporcularıyla buluştu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksinde çalışmalarını sürdüren curling branşındaki sporcuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksinde çalışmalarını sürdüren curling branşındaki sporcuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki salonda çalışmalarını sürdüren curling sporcularını ziyaret eden Çebi, bu branşta Türkiye'nin önemli yere geleceğine inandığını ifade etti.

Buz üzerinde stratejik hamlelere dayalı olan ve bu nedenle 'buz satrancı' diye adlandırılan bu branşın yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Çebi, "Türkiye olimpiyatlarda artık çok sayıda branşta çok sayıda madalya alacak seviyeye geldi. Her branşa büyük önem veriyoruz, curling de bunlardan biri. Curling salonlarını artırmak için çalışmalarımız var. Çünkü ilgi duyanlar ve yetenekli sporcu sayısı bir hayli fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise son yıllarda ilginin sürekli arttığı bu branşın Trabzon'da da gelişimi konusunda TOHM'daki çalışmaların önemli rol oynayacağına işaret etti.

Öztürk, sporcu sayısının 4'ten 5'e çıkarıldığını belirterek, "Revize edilen salonumuz, sporcularımızın yanı sıra bu branşa ilgi duyan halkımıza da açık. Son derece zevkli ve heyecan dolu bir spor. Pandemi sonrasında curling sporcusu sayısının hızlı bir şekilde artacağına yürekten inanıyorum. " ifadesini kullandı.

Trabzon'da kısa süre önce yaygınlaşan curling branşında hızlı bir gelişim olduğunu, çalışma şartlarının da mükemmel hale getirildiğini kaydeden Curling İl Temsilcisi İzzet Gürdal, 1. ve 2. ligde Trabzon'un artık takımlarla temsil edildiğini belirtti.

Gürdal, curling branşının gelişmesinde bakanlığın ve federasyonun büyük destekleri olduğunu vurgulayarak, "Yakın gelecekte Trabzon'un uluslararası turnuvalarda ciddi şekilde söz sahibi olacağından şüphemiz yok, çünkü yetenekli bir ekibimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Çebi, Şenol Güneş, Trabzon, Curling, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Çebi Trabzon'da curling sporcularıyla buluştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü Ağrı şikayetiyle doktora giden adamın kulağından çıkanlar dehşete düşürdü Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Bağdat'ta intihar saldırısı: 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Hastaneye götürdüğü amcasını öldürdüğü ortaya çıktı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı
Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi         
12:50
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi         
12:26
İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız         
12:01
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı         
11:25
Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar         
11:14
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum         
10:52
Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak         
10:23
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 13:03:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Çebi Trabzon'da curling sporcularıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei