Tekirdağ'a gelen Bilecikli gençler Vali Yıldırım'la bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Bilecik'ten gelen gönüllü gençler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Bilecik'ten Tekirdağ'a gelen gençler Rüstempaşa Cami'sini ve sevgi evlerini ziyaret etti.

Daha sonra 40 genç, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ile Vali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Vali Yıldırım, gençlere kent hakkında bilgi vererek, gençlerle bir süre sohbet etti.

Yıldırım, geleceğin Türkiye'sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirterek, "Hem eğlenin hem öğrenin diye bir formül yok. Öğrenmek istiyorsanız konforunuzdan fedakarlık yapacaksınız. Başkaları uyurken siz daha az uyuyacaksınız, başkaları oynarken siz daha az oynayacaksınız, başkaları eğlenirken siz daha az eğlenceye vakit ayıracaksınız. Lütfen kitap okuyun. Okumanızı ne kadar geliştirirseniz anlamanız o kadar gelişir. Anlamanız ne kadar gelişirse, karar verme süreciniz o kadar hızlanır ve daha doğru kararlar verirsiniz." ifadelerini kullandı.