Eğitimlerin son haftasına girdiklerini dile getiren Sermet, çocukların yüzme öğrendikleri için mutlu olduklarını, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yüzme antrenörü İdris Sermet, yaz döneminde haftanın 2 günü çocukların kursa katıldığını ifade ederek, "Çocuklar ortalama 16 derste yüzme öğrenmekteler. Çocuklarımız burada ilk olarak temel eğitim görüyor. Ayak çırpma, nefes egzersizi, suda durma, su korkusunu atma aktiviteleri yapıyoruz. Ortalama 8- 9 ders sürecinde çocuklar suyun yüzeyinde durmaya başlıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kozluk'ta 585 çocuk 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzme öğrendi - Son Dakika

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