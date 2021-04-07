Gençlik ve Spor Bakanlığı, TED ile eğitim protokolü imzaladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TED ile eğitim protokolü imzaladı

07.04.2021 14:18
Gençlik ve Spor Bakanlığı, TED ile eğitim protokolü imzaladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinden (TOHM) yararlanan sporcuların dil eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği (TED) ile eğitim protokolü imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinden (TOHM) yararlanan sporcuların dil eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği (TED) ile eğitim protokolü imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Eğitim Derneği ile imzaladıkları eğitim protokolü ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden yararlanan 9'uncu sınıf düzeyindeki tüm sporcuların, TED Üniversitesi tarafından hazırlanacak özel müfredat kapsamında, haftada 4 saat olmak üzere, 90 hafta süre ile toplam 360 saat çevrimiçi İngilizce dil eğitimi alacaklarını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada gerek ortaöğretimde, gerekse üniversitede bugüne kadar sporcu bursuna yönelik pek çok işbirliği yaptıklarını hatırlatarak, "Sporcularımızın eğitim açısından önünü açmak lazım, sporu eğitimden ayrı tutmadan ikisini bir yönetmemiz gerekir. Sporcuların hem kişisel gelişim hem de dil eğitimi açısından desteklenmesi çok önemli. Türk Eğitim Derneği ile bu protokolü imzaladık. İlk önce TOHM sporcularımızı kapsayacak" dedi. Pilot uygulamanın Ankara'da başlayacağını belirten Bakan Kasapoğlu, "Şimdilik eğitimlerimizi çevrimiçi gerçekleştiriyoruz. Pandemi koşullarının sona ermesiyle birlikte inşallah yüz yüze eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz ve tüm Türkiye'ye yayacağız. Sporcularımız için dil önemli bir ihtiyaç. Önce dil eğitimi ile başlayacağız. Sonrasında farklı eğitimler ile işbirliğimizi sürdüreceğiz. Sporcularımız bizi sadece Türkiye'de değil dünyada temsil ediyorlar. Onların iletişimi, kendilerini geliştirmesi ve desteklenmesi önemli. Yapılan bu işbirliği ile çıtayı yükselteceğiz. Bu başlangıcın yapılması oldukça önemli. Sizlere ve kurumlarınıza teşekkür ediyorum" diye konuştu."Sporcularımız eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmasın" diyen Bakan Kasapoğlu,"Sporcularımızın hayallerine ulaşma noktasındaki işbirliklerimiz anlamlı. Güzel bir başlangıç yaptık, önümüzdeki süreçte bunu büyütmek ve geliştirmek bizim elimizde. Sporcularımızın bizi temsilinde, gücünü ne kadar arttırırsak o kadar anlamlı olur" şeklinde konuştu.Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise "El birliği ile çocuklarımıza destek olmak görevimiz, çocuklarımızın bizlere yaşattığı bu gururu ileriye taşımak lazım, spor yaşları bittiğinde de kendi becerileri ile hayata devam edebilsinler. Sayın Bakanımıza çocuklarımıza dokunabilme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.DİL EĞİTİMİ NİSAN AYININ İKİNCİ YARISI BAŞLIYOR Nisan ayının ikinci yarısında başlayacak olan ve çevrimiçi olarak yürütülecek programın müfredat ve materyal geliştirme çalışmaları TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı akademisyenleri tarafından geliştirilmekte olan programın dersleri TED Okulları İngilizce öğretmenleri tarafından verilecek.İlk etapta Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon illerinde faaliyet gösteren TOHM'lar kapsamındaki 9'uncu sınıfa devam eden, 14'ü yatılı, 58'i gündüzlü atıcılık, atletizm, boks, jimnastik, halter, judo, kano, kürek, okçuluk, taekwando, tenis, triatlon ve yüzme branşlarında spor kariyerine devam eden 72 sporcu ile yapılacak pilot uygulamanın ardından projenin yaygınlaştırılması planlanmakta.

Haftada 4 saat toplamda 360 saat olarak, 90 hafta boyunca devam edecek derslerle uluslararası yarışmalara katılma potansiyeli yüksek olan sporcu gençlerin, katıldıkları müsabakalarda yabancı dilde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, iletişim becerilerini daha doğru kullanabilmeleri, gerekli durumlarda haklarını savunabilmeleri ile ülkemizi daha iyi tanıtabilmelerini için yabancı dil becerilerini arttırılması hedefleniyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, TED ile eğitim protokolü imzaladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, TED ile eğitim protokolü imzaladı

Türk Eğitim Derneği, İngilizce, Olimpiyat, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı, TED ile eğitim protokolü imzaladı - Son Dakika Spor


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