Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon'a yeni yatırımlar için protokol imzaladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon'a yeni yatırımlar için protokol imzaladı

11.03.2021 16:59
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon'a yeni yatırımlar için protokol imzaladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon'a yapılacak yeni gençlik ile spor yatırımları için protokol imza töreni düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon'a yapılacak yeni gençlik ile spor yatırımları için protokol imza töreni düzenledi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Trabzon'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imza atıldı.

Yaptığı konuşmada, "Bugün günlerden Trabzon." diyerek sözlerine başlayan Kasapoğlu, "Tarihin, kültürün, tabiatın şehri Trabzon. Aynı zamanda gençliğin şehri. Gençliğin enerjisini en iyi şekilde ortaya koyan, herkesin gıptayla baktığı bir halka sahip bu şehir. Bununla birlikte spor şehri. Sadece futbol değil, pek çok branş ve spor dalında hep iddiası olan, herkesin ilgi duyduğu bir spor şehri. Bugün Trabzon'umuz adına yeni yatırımları, yeni çalışmaları birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yılda her alandaki yatırımlarla zirveyi gördüğünü belirten Kasapoğlu, "Bugünkü imzalarımızla da inşallah Cumhuriyet tarihinin yeni bir zirvesini Trabzon adına ortaya koyacağız. Bize bu tabloyu yaşatan rabbimize şükrediyorum. Sizler, bizleri 40 gün kadar önce samimiyetle, içtenlikle misafir ettiniz. O gün sizlerle mevcut durumun fotoğrafını çektik, sonraki süreci enine boyuna değerlendirdik. Bugünkü protokol durumuna da hep birlikte erişmiş olduk. Trabzon'a hayırlı olsun." diye konuştu.

"Halkımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık"

Bakan Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanına yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Biz de gençlerimizi bu doğrultuda yarınlara daha güçlü, daha donanımlı hazırlama çabasındayız. Trabzon'un öğrenci nüfusu, genç nüfusu yüksek. Trabzon'u en son ziyaretimizde, kentin en merkezi yerinde şehidimiz Eren Bülbül adına bir gençlik merkezi açtık. Yurtlarımız 3'ten 18'e çıktı. Tam 3 misli kapasite artışı söz konusu. Bununla birlikte devam eden çalışmalar var. 10 misli bir spor tesisi artışı var. İnşallah bunu daha yukarıya taşıyacağız. Dinamik, heyecanı, umudu olan halkımız için Türkiye'nin tüm bölgeleri, illeri, ilçelerinde olduğu gibi Trabzon'umuza da yapacağız. Hakikaten ne yapsak az. Halkımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık."

"Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde inşallah her geçen gün daha yukarılara ülkemizi taşıyacağız." açıklamasında bulunan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin yarınlara güçlü yürüyüşü için atılmış önemli bir adım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her alandaki vizyonu, çabası ve gayretiyle daha da güçlendirerek yürüyeceğiz. Yapılan iş birlikleriyle bu tablo milli beraberliği ve kardeşliği gösteriyor. Bu da bize ortaya çıkan sinerjiyi, enerjiyi gösteriyor. Yerel yönetimler bizim en önemli paydaşımız. Ben bu manada değerli milletvekillerimize, tüm belediye başkanlarımıza, teşkilatımıza bu güzel iş birliği için en samimi şükranlarımızı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Trabzon'a gerçekleştirdiği ziyaretten bahseden Kasapoğlu, kente yapılacak yatırımları özetleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz beraber olduğumuz, aynı doğrultuda yürüdüğümüz müddetçe, Allah'ın izniyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir kötü emel sahibi odak bizi yıkmaya, engellemeye muvaffak olamayacak. Biz onlara inat gençlerimiz, sporcularımız ve güçlü yarınlarımız için üretmeye devam edeceğiz. Onlar için yüzme havuzlarından spor salonlarına, tenis kortlarından semt sahalarına, basketbolda, voleybolda her alanda bir tesisleşme hamlesi yürütüyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' felsefesiyle hareket ediyoruz. Yarınların güçlü Türkiye'si için birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bugün 7 tesisin imzası var. Bunların içinde fitness salonlarından gençlik merkezlerine, semt sahalarından nizami futbol alanlarına ve basketbol alanlarına, tribünleriyle, bakımlarıyla devasa bir yatırım söz konusu. Trabzon'da gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Sporcu Performans Merkezi, ülkemizin en önemli tesislerinden biri olacak. Sporcunun takibi ve gelişimi açısından ülkemizin sembolü olacak. Deniz şehri Trabzon'da su sporları merkezi yapacağız. Akçaabat'taki spor lisesi, yüzme havuzları, açık ve kapalı spor salonlarıyla adeta bir üniversite olacak. Trabzon spora ilgisi en yüksek illerden birisi. Bu noktada kadın odaklı spor da önem arz ediyor. Onların ihtiyaçları doğrultusunda yeni çalışmalarla çok daha iyi olacak. Spora olan erişimi hep birlikte arttıracağız. Spor her şeyin ilacı."

cumhurbaşkanı, Türkiye, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon'a yeni yatırımlar için protokol imzaladı - Son Dakika Spor


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