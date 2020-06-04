Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplarda, Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın bedensel temas gerektiren sporlara ve aktivitelere yer verilmeyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplarda, Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın bedensel temas gerektiren sporlara ve aktivitelere yer verilmeyecek.

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne, "Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kamplarda Alınması Gereken Önlemler" eklendi.

Rehberde, gençlik kamplarına katılacak gençlerin farklı illerden geliş gidişleri nedeniyle hareketlenmeye neden olacağından ve kamp yaşantısı topluluk aktivitelerine dayalı programlar içerdiğinden Kovid-19 bulaşması açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Kamplara katılan öğrenci ve personel kayıtlarının tam ve düzenli tutulması gerektiği ifade edilen rehberde, muhtemel olgu çıkması durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi açısından kayıtların önemli olduğu vurgulandı.

Rehberde, kamp liderlerinin kamp süresince Kovid-19 ile ilgili bilgilendirme ve yönetimden sorumlu olacağı bildirilerek kamplara geliş-gidişlerde alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"- Seyahat edilecek araçların temizliği su ve deterjanla yapılmalı.

Seyahat başlarken kampa gidecek gençlerin, kamp liderlerinin ve ulaşım aracı sürücüsünün semptom sorgulaması (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı) ve ateş ölçümü yapılmalı. Semptomu ve ateşi olanlar, Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı olanların seyahatine izin verilmemeli.

Seyahat edilecek araçlarda alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalı.

Seyahat boyunca bütün yolcular maske takmalı.

Seyahat sırasında oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılmalı. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalı. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalı.

Ulaşım aracının gidiş yönüne göre son sıradaki koltuklar (seyahat sırasında olası semptomu çıkanları oturtmak amacıyla) boş bırakılmalı.

Seyahat sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi gösteren bireyler tıbbi maske takılarak en son koltuğa alınmalı. Seyahat sonunda kamp alanında ayrı bir yerde izolasyona alınmalı, bu durum kampın bulunduğu il/ilçe sağlık müdürlüklerine bildirilmeli.

Araçta bulunan kişi sayısının en az iki katı olacak şekilde maske bulundurulmalı.

Nakil sırasında su gereksinimini gidermek üzere yeterli miktarda kapalı, tek kullanımlık ambalajlı su araçta bulundurulmalı. Yolda kumanya verilecek ise tek kullanımlık malzemeden yapılmış kaplarda verilmeli ve yemekten önce ve sonra alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

Mola öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalı. Eller tekniğine uygun şekilde en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Mola alanında sosyal mesafeye dikkat edilmeli.

Maskenin nemlenince, kumanya verilecek ise yemekten sonra veya 2-3 saatte bir değiştirilmesi sağlanmalı. Maske değiştirme öncesinde ve sonrasında el hijyenine dikkat edilmeli."

"Kovid-19 semptomları olanlar kamplara alınmamalı"

Rehberde, mavi ve yeşil kamplarda alınması gereken önlemlere göre, gençlerin ve kamp liderlerinin kamp öncesi dönemde Kovid-19 bulaşma ve korunma yolları konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği belirtildi.

Gençlerin kalacakları odanın görünür bir yerinde salgınla ilgili uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler asılması, kampa ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları olan, Kovid-19 tanısı alan veya temaslısı olması nedeniyle takibe giren kişilerin alınmaması gerektiği kaydedildi.

Gidilecek kamp yerlerindeki odaların uygun şekilde temizlenmesi gerektiği yüzeylerin uygun el ile sık dokunulan yüzeyler, camlar, aynalar gibi nefese maruz kalacak yüzeylerin uygun dezenfektan ile silinerek dezenfekte edilmesi gerektiği ifade edildi.

"Kamplarda aynı illerden gelenlerin aynı odada kalması sağlanacak"

Rehberdeki diğer tedbirler ise şöyle sıralandı:

"- Kovid-19 salgını sürecince kamplarda aynı illerden gelenlerin aynı odada kalması sağlanmalı.

Her odada, aktivite uygulama alanlarının girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

Gençler kamp boyunca kişisel eşyalarını kullanmaları konusunda bilinçlendirilmeli, gerekirse uyarılmalı.

Kamplarda yapılacak tüm aktivitelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmalı.

Kapalı alanlarda yapılacak (seminerler, halk oyunları, tiyatro, müzik etkinlikleri, el sanatları, zeka oyunları gibi) aktivitelerde sürenin kısa tutulmasına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına dikkat edilmeli.

Toplu yapılan aktivitelerde (koşu, halk oyunu gibi efor gerektiren sporlar ve faaliyetler hariç) kuralına uygun maske takılması sağlanmalı. Ancak bu faaliyetlerde en az 2 metrelik sosyal mesafe korunmalı.

Deniz kamplarında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler ile ilgili uyarılar dikkate alınmalı.

Yeşil kamplarda park, piknik alanları, mesire yerleri, milli park alanları ve dağ gezileri gibi etkinliklerde maskesiz girilmesine izin verilmemeli.

Yeşil kampların yapıldığı alanlarda bulunan spor aletlerinin ve çocuk oyun alanlarının kullanılması sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmalı. Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın bedensel temas gerektiren

sporlar ve aktiviteler yapılmamalı.

Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulunmasına dikkat edilmeli.

Piknik alanı içinde bulunan çöplerin gün içinde belirli aralıklarla toplanması sağlanmalı. Piknik alanındaki tuvaletlerinin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmeli, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalı."

Kamp alanlarında Kovid-19 tanısı alan veya kovid-19 temaslısı olması nedeniyle takibe giren personelin çalıştırılmasına müsaade edilmeyeceği, personelin çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları gelişirse tıbbi maske takılı olarak ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilmesinin sağlanacağı belirtildi.

Kamplara katılanların toplu aktivitelerde mümkün olduğu kadar kısa süre yer almasının sağlanacağına dikkat çekilen rehberde, kullanıcı kapalı kamp alanlarına girdiğinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanmasının sağlanacağı, kamp alanına girmeden önce uygun şekilde maske takılması gerektiği uyarılarına yer verildi.

Rehberde, ayrıca yemekhane girişlerine el antiseptiğinin konulması, masalar ve sandalyeler arası mesafenin en az 1 metre olması, temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatlerinin gruplara göre belirlenmesi ve mümkünse aynı kişilerin sürekli aynı masada yemek yemelerinin sağlanması gerektiği kaydedildi.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşup gönülleri fethetti Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Fenerbahçe,genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı Fenerbahçe,genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı         
19:17
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı         
18:59
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor         
18:55
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin         
18:34
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü         
18:25
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi         
18:13
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü         
18:11
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı         
18:06
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın         
17:59
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı         
17:53
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi         
17:43
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir         
17:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz         
17:35
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı         
17:18
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti         
17:13
Altının kilogramı 373 bin lira oldu Altının kilogramı 373 bin lira oldu         
17:09
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti 3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti         
17:08
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi         
16:59
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor         
16:57
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi 3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi         
16:40
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü         
16:36
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım         
16:22
Maskesi cebinde olmasına rağmen Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi         
16:15
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak         
16:13
Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı         
16:07
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum         
16:06
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir         
15:57
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı         
15:57
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki         
15:56
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 19:27:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]