"Damla Projesi" kapsamında Ardahan'a gelen gençler Vali Öner'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Damla Projesi" kapsamında farklı illerden kente gelen 28 gönüllü üniversite öğrencisi, Vali Hüseyin Öner ile bir araya geldi.

Öner, burada yaptığı konuşmada, gönüllük faaliyetleri yürüten gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Gençlerin aynı zamanda kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini aktaran Öner, "Bugün sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Sizleri Serhat şehrimiz Ardahan'da misafir etmek bizi mutlu kılmıştır. Gittiğiniz illerinize ve ailelerinize selamlarımızı götürün." dedi.

Gençlerde Vali Öner'e gönüllülük faaliyetleri sırasında edindikleri deneyimleri ile duygularını anlattı.

Vali Öner, gençlere kitap hediye etti.