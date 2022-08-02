Hakkari'de iki yılda 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi - Son Dakika
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Hakkari'de iki yılda 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi

02.08.2022 15:01
Hakkari'de iki yılda 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında iki yılda 12 bin çocuğa yüzme dersi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında iki yılda 12 bin çocuğa yüzme dersi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik havuzda açılan yüzme kursu ilgi görüyor.

Okulların tatil olmasıyla açılan kurslara katılan çocuklar, eğitmenlerden aldıkları eğitimle yüzmeyi öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, gazetecilere, iki yılda 12 bin öğrenciye yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

Çocukları spor tesislerinden faydalandırdıklarını ve onların farklı branşlarda eğitim almaları için çaba gösterdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kapasitesi iyi olan çocuklarımızı müsabakalara gönderiyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda bizleri en iyi şekilde temsil ediyorlar. Hakkari'de toplamda 5 yarı olimpik yüzme havuzumuz olacak. Amacımız hem ilçelerde hem köylerde hem de kent merkezinde bütün çocuklara yüzmeyi öğretmek. Bütün havuzları tamamlayarak gelecek yıl 40 bin çocuğa yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Hakkari'ye bu güzel katkıyı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Kaymakamlarımıza ve bütün paydaş kurumlara, antrenörlerimize, velilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Antrenör Süleyman Er de "Yüzme eğitimi ve havuzumuz sadece çocuklara yönelik değil. 7'den 70'e bütün vatandaşlara hitap ediyoruz. Amacımız sporu, yüzmeyi sevdirmek. Emeği geçen bütün sporculara, antrenörlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eğitim gören 10 yaşındaki Rojen Aykut ise yaz tatilini güzel geçirdiğini ve kursta yeni arkadaşlar tanıyarak yüzme öğrendiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Emin Yıldırım, Hakkari, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de iki yılda 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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