Yalova'daki yurtlar bine yakın "seyahatsever" genci ağırladı - Son Dakika
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Yalova'daki yurtlar bine yakın "seyahatsever" genci ağırladı

24.08.2022 11:16

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tesislerinde ücretsiz konaklama imkanı ile Yalova'ya gelen yaklaşık bin genç, denizin ve termalin keyfini çıkardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tesislerinde ücretsiz konaklama imkanı ile Yalova'ya gelen yaklaşık bin genç, denizin ve termalin keyfini çıkardı.

Yalova'nın sahil ilçelerinden Çınarcık'taki kız öğrenci yurdu ile şifalı sulara sahip kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle ünlü Termal ilçesindeki erkek öğrenci yurdu yoğun talep gördü. Çınarcık'taki kız yurdu yaklaşık 700, Termal'de faaliyet gösteren erkek yurdu ise 280 genci ağırladı.

Çınarcık'ta konaklayan Rojin Akbaş, AA muhabirine, internetten öğrenip yararlandıkları projeden çok memnun olduklarını söyledi.

"Seyahatsever" uygulamasıyla Mardin'den geldiklerini belirten Akbaş, "Yalova çok güzel bir yer, ilk defa görüyorum. 3 gün burada konaklayacağız. Gençler için gerçekten çok güzel bir uygulama. Gençler olarak Türkiye'nin her yerini gezip görmeliyiz." dedi.

Yurt personelinin güler yüzlü, odaların temiz olduğunu dile getiren Akbaş, özellikle ekonomik durumu iyi olmayan gençler için gelecek yıllarda da uygulamanın devam etmesini istedi.

Öğrenci yurdunun görevlilerinden Çiğdem Doğru da 15 Temmuz'da projenin başlangıcıyla yoğun talep aldıklarını, Türkiye'nin dört bir yanından gençleri konuk ettiklerini aktardı.

Gençlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını bildiren Doğru, "Tekrar gelebilme talepleri oluyor. Memnun ayrıldıklarını görüyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Çınarcık'ı gezen gençler, doğal güzelliği ve denizle plajlarının farklı alternatifler sunduğunu ifade ediyor." diye konuştu.

Şifalı sularıyla ünlü Termal'e hayran kaldılar

Termal'de konaklayan Ramazan Erol, bu proje sayesinde arkadaşlarıyla Yalova'yı gezme imkanı bulduğunu anlattı.

Erol, "Burada doğanın güzelliği inanılmaz. Kaplıca tesislerine gideceğiz. Bundan sonraki yıllarda da projenin uygulanmasını istiyoruz. Bu sadece bizim için değil gelecekte de birçok gencin faydalanacağı bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun da Mardin'den arkadaşlarıyla geldiğini belirtti.

Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dursun, uygulamanın gelecek yıllarda sürdürülmesi durumunda çok merak ettiği Eskişehir'e gitmek istediğini söyledi.

Yurt müdürü Veysel Yeşilyurt, önceden 3 gün olan ücretsiz konaklama süresinin bakanlık tarafından 5 güne çıkarıldığını hatırlattı.

İmkanı olmayan gençlerin istedikleri kenti gezebildiklerini ifade eden Yeşilyurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok güzel bir şey. Bu projenin devam etmesi taraftarıyız. Bu uygulama sayesinde gençlerimiz yurdumuzun güzelliklerini görebilme imkanına sahip olabiliyorlar. Kalan gençlerimizin geri dönüşlerinde epey memnun olduklarını görüyoruz. Şu an otellere baktığınızda geceliği 800 liradan başlıyor ama gençlerimiz yurdumuzda ücretsiz barınma imkanı bulabiliyor. Eğer ücretli olsaydı böyle bir imkana sahip olamazlardı."

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Kaynak: AA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, gençlik, Türkiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'daki yurtlar bine yakın 'seyahatsever' genci ağırladı - Son Dakika

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