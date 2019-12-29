Gençlik ve Spor Bakanlığından 2019'da amatör kulüplere 17,7 milyon lira destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığından 2019'da amatör kulüplere 17,7 milyon lira destek - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından 2019'da amatör kulüplere 17,7 milyon lira destek

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine 2019 yılında 17 milyon 722 bin 250 lira maddi destekte bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından 2019'da amatör kulüplere 17,7 milyon lira destek, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine 2019 yılında 17 milyon 722 bin 250 lira maddi destekte bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2019 yılı mali bütçesinden amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla 81 ilde, aralarında engelli spor kulüplerinin de yer aldığı 1905 amatör spor kulübüne 17 milyon 722 bin 250 lira yardım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin sporun tabana yayılmasında önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, "Amatör kulüplere verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Amatör spor kulüplerimiz sporun tabana yayılmasında önemli bir misyon üstleniyor. Halkımızın spor yapmasında en büyük yardımcımız amatör spor kulüplerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Amatör spor kulüplerinin sayısının artması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı olan kuruluşlardır. Bu kulüpler aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesi anlamında da çok önemli. Ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz tesislerimiz amatör spor kulüplerimizin hizmetindedir."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002 yılına kadar Bakanlıktan malzeme yardımı dışında destek alamayan amatör spor kulüplerine bu tarihten itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından maddi destek sağlandığını belirterek, "En büyük şansımız Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, ülke sporunun gelişimine çok önem vermesi. Amatör kulüplere verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecek. Gerek merkezi hükümet, gerek Bakanlık olarak ve gerekse yerel yönetimlerle birlikte bu işe çok daha fazla zaman ayıracağız, daha fazla destekte bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız
İngiliz hükümeti yanlışlıkla Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın

Son Dakika Haberleri
17:56 Milletvekili Balta Vakfıkebir ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu - Son Dakika
17:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye bugün artık stratejik bir güçtür" - Son Dakika
17:52 DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika
17:52 Çekilişe 2 gün kala eminönü'nde 'umut' kuyruğu - Son Dakika
17:47 Amsterdam'da İdlib'deki saldırılar protesto edildi - Son Dakika
16:32 Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 18:01:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanlığından 2019'da amatör kulüplere 17,7 milyon lira destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]