Gençlik ve Spor Bakanlığından, 3 ile 105 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından, 3 ile 105 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Amasya, Sinop ve Çankırı'ya toplam 105 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Amasya, Sinop ve Çankırı'ya toplam 105 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı yapacak.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde bu üç ilin valileriyle yapılacak yatırımlarla ilgili protokollere imza attı.

Amasya'ya yapılacak 54 milyon lira yatırım karşılığında, il merkezi ve ilçelerine 7 sentetik çim yüzeyli halı saha, 3 yarı olimpik yüzme havuzu, 2 gençlik merkezi, 1 antrenman spor salonu, 1 adet 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 1 adet güreş sahası, 1 adet kamp eğitim merkezi ile içinde gençlik merkezi, spor salonu, futbol sahası ve spor kompleksinden oluşan 7 adet spor tesisi inşa edilecek.

Sinop'a ise yapılacak 19 milyon liralık yatırımlar sonucu hizmete 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet spor salonu, 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasına 2'li soyunma odası, 500 kişilik çelik tribün yaptırılması, mevcut betonarme tribünün onarımı ve üstünün kapatılması, 8 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 adet basketbol- voleybol sahası, 1 adet yürüyüş yolu, 3 adet çok amaçlı mini basketbol sahası ve 2 adet futbol sahasının bakım ve onarımı gerçekleştirilecek.

Çankırı'ya ise 32 milyon liralık yatırım karşılığında 3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı ve 1 sahanın tamamlanması, 2 adet halı saha, 6 adet kapalı halı saha, 4 adet gençlik merkezi, 2 adet spor salonu, güreş sahası için 500 kişilik tribün, spor salonu ve futbol sahalarında oluşan 3 adet spor tesisinin bakım ve onarımı yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yapılan gençlik ve spor yatırımlarının artarak devam edeceğini belirterek, "Milletimiz için, gençliğimiz için sporcularımız için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye'yi sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir ülke yapma doğrultusunda hedeflerimizi inşallah gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çankırı, Futbol, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığından, 3 ile 105 milyon liralık yatırım - Son Dakika

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