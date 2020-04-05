Gençlik ve Spor Bakanlığından A Milli Takımlı 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşlara A Milli Futbol Takımı örneğini göstererek 'Evde Kal' çağrısında bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Evde Kal' çağrısı için hazırlanan videoda, Euro 2020 yolunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmediği belirtilirken, "Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın" ifadeleri yer aldı. - ANKARA