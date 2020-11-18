Gençlik ve Spor Bakanlığından Aksaray'a müjde - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından Aksaray'a müjde

18.11.2020 13:58
Gençlik ve Spor Bakanlığından Aksaray'a müjde, System.String[]

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşerek Aksaray'a spor alanında yatırım, iyileştirme ve 100 adet basketbol potası sözü aldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşerek Aksaray'a spor alanında yatırım, iyileştirme ve 100 adet basketbol potası sözü aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantıda Aksaray'ın genç ve dinamik nüfus yapısı belirtilerek, spor tesislerinin iyileştirilmesi ve ek spor tesislerin yapılması gibi birçok konu masaya yatırıldı. Yapılan görüşmelerle ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, sağlıklı nesillerin yetişmesinde ve toplumsal barışın sağlanmasında sporun önemli bir araç olduğunu ve bu ortamın oluşturulması konusunda ne gerekiyorsa yapmaya gayret ettiklerinin altını çizerek, "Gençlik ve Spor Bakanımız ile Aksaray'ımız için yeni stad yapılması, mevcut stadların iyileştirilmesi, tüm ilçelere halı saha yapılması, belirli bölgelere spor aletlerinin yerleştirilmesi, gençlik merkezi yapılması, stadtaki protokol koltuklarının yenilenmesi, dağılan spor kompleksine sentetik saha yapılması, okul bahçelerinin spor alanlarına çevrilmesi, yüzme bilmeyen kimse kalmasın projesine destek verilmesi, ilimizdeki spor alt yapısının güçlendirilmesi, yine Aksaray'a 100 adet basketbol potası gönderilmesi gibi konular görüşüldü. Bakanımıza ilimize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca davetimizi kırmayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu en kısa zamanda da ilimize geleceğini ifade etti" dedi. - AKSARAY

Gençlik ve Spor Bakanlığından Aksaray'a müjde

Hüseyin Altınsoy, Mehmet Kasapoğlu, basketbol, Aksaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığından Aksaray'a müjde - Son Dakika Spor


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