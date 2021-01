- Gençlik ve Spor Bakanlığından Balıkesir'e tam 175 milyon liralık yatırım

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu hareketin en bariz vasıflarından biri eser siyaseti. Üretmek, alın teri dökmek, taş üstüne taş koymak. İşte o yüzdendir 19 yıldır halkımızın üstün teveccühüne hamdolsun ki buralara kadar bu hizmet kervanını getirdik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, Balıkesir'de yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili şehrin idarecileri ile bir araya gelinerek, 'Gençlik ve Spor Yatırımları' protokolüne imza atıldı. 175 milyon lirayı aşacak olan yatırımların protokol töreni bakanlığın genel merkezinde gerçekleşti. Protokole Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Giresun Milletvekilleri, ilçe belediye başkanlı ve il başkanları katıldı. Protokol Kapsamında Balıkesir'in 20 ilçesine 10 adet yüzme havuzu, 1 adet büyük gençlik merkezi yapımı, 1 adet ilçe tipi gençlik merkezi yapımı, 9 adet tip gençlik merkezi yapımı, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'ne, atlı okçuluk tesisi, 4 adet betonarme tribün, 4 adet soyunma odası, 2 adet kapalı tenis kortu, mevcut spor salonunun tamamlanması, 4 adet nizami futbol sahasının sentetik çim zeminleri ile 1 adet doğal çim futbol sahasının çiminin yenilenmesi, sentetik koşu pisti ve bisiklet yolu, içerisinde 4 adet yörük çadırı, yağlı güreş alanı, 300 seyircili portatif tribün, soyunma odaları, geleneksel okçuluk alanı ve cirit sahası bulunan geleneksel Türk sporları tesisi yapımı 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahasının sentetik çim zemini ile tel örgüsünün yapımı, 1 adet 500 seyircili spor salonu yapımı, 1 adet 250 seyircili spor salonu yapımı, 1 adet cep spor salonu yapımı, 3 adet tip spor salonu yapımı, 26 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 2 adet üç kulvarlı yürüyüş yolu yapımı, 1 adet atletizm pisti yapımı, 1 adet koşu yolu yapımı, 8 adet açık tenis kortu yapımı, 2 adet kapalı tenis kortu yapımı, 11 adet basketbol-voleybol sahası, 300 adet basketbol potası yapımı ile futbol sahası ve spor salonundan oluşan 10 adet spor tesisinin bakım ve onarımının yapımı amacıyla; Toplam 175 milyon lira yardım yapılacağı belirtildi.

"175 milyon lirayı aşan tüm yatırımların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum"

Balıkesir'e yapılan yatırımın 175 milyon lirayı aştığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Bugün günlerden Balıkesir. Tabiatıyla, tarihiyle, kardeşliğiyle, milli mücadelenin öncü şehirlerinden biri olması sebebiyle Balıkesirimiz için bir aradayız. Bir bir konuştuğumuz çalıştığımız her bir projeyi de bugün addeceğiz ve sonrasında da Balıkesirmizin, halkımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yarınları için hızlıca inşaa sürecini gerçekleştireceğiz. Ben bu vesile ile tüm ilçelerimizin için, Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz için 175 milyon lirayı aşan tüm yatırımların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ak Parti Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde iddiası olan ve bu iddiayı her geçen gün daha da yukarıya taşıma felsefesi ile ortaya koyan bir hareket. Bu hareketin en bariz vasıflarından biri eser siyaseti. Üretmek, alın teri dökmek, taş üstüne taş koymak. İşte o yüzdendir 19 yıldır halkımızın üstün teveccühüne hamdolsun ki buralara kadar bu hizmet kervanını getirdik."

"Pandemiye rağmen hamdolsun ki hiçbir şeye ara vermedik"

Şu ana kadar Balıkesir'e yapılmış hizmetlere de değinen Bakan Kasapoğlu şunları dedi:

"İnşallah bundan sonrada Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, güçlü liderliğiyle yarınlara yürüyüşümüzü de kimse hiçbir şekilde durduramayacak. Bu aziz milletin tercihlerine saygı göstermeyi inşallah bunu bugüne kadar öğrenemeyenlere de öğreteceğiz. Her şeyin en iyisine en güzeline layık olan aziz milletimizi de bundan sonra da hizmetin her çeşidi ile buluşturmaya, müreffehlik noktasındaki standartlarımızı da her geçen gün daha yukarıya taşımaya devam edeceğiz. Pandemiye rağmen hamdolsun ki hiçbir şeye ara vermedik. Tedbirimizi aldık. Milletimiz için çalışmaya gayret ettik, gayret edeceğiz. 19 yıl önce Balıkesir'de bir yurt varken şu an 12 yurt var. Devam eden planladığımız çalışmalar var. Yurt kapasitemiz bin 50'den 8 bin 500'e dayandı. Bununla birlikte gençlik merkezleriyle, tesisleriyle taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."

"Balıkesirimize normalin çok çok fazlasını veriyoruz"

Balıkesirliler için en güzel tesisleri inşa edeceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünkü yatırımlarla Balıkesir'imizin Adalar'dan Havran'a kadar, Sındırgı'dan Ayvalık'a kadar her bir noktasında gençlerimiz için, kadınlarımız, sporcularımız, Balıkesir'in tüm halkı için hamdolsun ki en güzel tesisleri birlikte inşa edeceğiz. Bakanlığımızın tüm kapıları tüm Balıkesirimize, ülkemizin 81 vilayetine, iliyle, ilçesiyle, köyüyle tüm halkımızı açık. Bugün hamdolsun birkaç ay önce konuştuğumuz spor tesisleri, salonlar, sentetik sahalar, otuza yakın semt sahasını Balıkesir'in tümüne yayıyoruz. Yürüyüş yolları, atletizm pistleri, koşu yolları, 8 tenis kortu inşa edeceğiz. Bunların bir kısmı açık bir kısmı kapalı. 11 adet basketbol, voleybol alanları ve 300 basketbol alanı ki bu çok önemli bir konu 10 bin pota kapsamında Balıkesirimize normalin çok çok fazlasını veriyoruz."

"Çok önemli bir ilki gerçekleştirdik"

Balıkesir'de hizmete giren Uluslararası Spor Merkezi'nden de bahseden Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Spor salonlarımız, geleneksel sporlara ait tesislerimiz ve hakikaten bu manada tüm ilimize hitap edecek gençlik merkezleriyle tüm yatırımlarımız inşallah yine bu ruhla bu enerjiyle en kısa sürede tamamlanacak. Buna da inancımız tam. Çok önemli bir ilki gerçekleştirdik. Ülkemizin en yeni en güzel gençlik merkezlerinden bir tanesini tamamladık. İnşallah onun açılışını birlikte gerçekleştireceğiz ve oradan uluslararası anlamda çalışmalara kendini ortaya koyacak gençlerimizi yetiştireceğiz. Uluslararası Gençlik Merkezi olması kapsamında da çok anlamlı bir başlangıç. Birlemiş Milletler'le yaptığımız bir çalışma ve ben bu manada ki katkıları, çabaları dolayısıyla teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum."

"Bu protokol töreni bir başlangıç"

İmzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, "Bugün bir protokol töreni gerçekleştiriyoruz. Bu protokol töreni bir başlangıç. Bizlerin bir araya gelmesi, bizlerin bu manada hizmeti eser siyasetini ortaya koyması açısından bir başlangıç. Her biri birbirinden kıymetli ilçelerimizi inşallah bir bir yine ziyaret etmeye devam edeceğiz. Sporcularımızla, gençlerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Bugünkü bu güzel törenin, bu anlamlı protokollerin milletimiz için, ülkemiz için, Balıkesirimiz için hayırlı uğurlu olmasını temmeni ediyor, hepinizi hürmetle selamlıyorum" diye konuştu.

Hasan Şıldak: "Yeni yatırımlar ilimize bu yöndeki atılımı en üst seviyeye çıkarmış olacaktır"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise gençleri sporla buluşturan bir yaklaşım olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ilimiz adına hakikaten gurur verici, heyecan verici ve bizi çok mutlu eden bir gelişmenin nihayetinde burada buluştuk. Bakanımızın ilimizi ziyareti ile gelişen ve bütün ilçelerimizi kapsayan yatırım protokol imza töreninde bir aradayız. Ben il valisi olarak şunu samimiyetle ifade etmek isterim başkanım; 28 yıllık mülki idare amiriyim, bu denli gençlik hizmetleri ve sporun alana yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi konusunda gösterilen bir atılımı ilk defa görüyorum. Hükümetimizin ve sizin şahsınızda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye'de spor denince sadece futbolu algılayan bir yaklaşımdan çeşitlendirmeye yönelik artık yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, potalarıyla gençlerimizi buluşturan bir yaklaşıma erişmiş bulunuyoruz."

Kentteki herkesin hizmetlerden yararlandığını da sözlerine ekleyen Vali Şıldak, "Balıkesir ölçeğinde baktığımızda da bugün Balyamızdan Savaştepemiz'e, Dursunbeyimizden Havranımız'a kadar uzanan geniş bir yelpazede her gencimize her yerleşim yerimize ulaşan bir hizmet ağını görmekteyiz. Gençlere yatırım, spora yatırım ve bu anlamda devam eden bitmiş olan tamamlanmış olan yatırımlarla birlikte bugün protokollerini imzalayacağımız bu yeni yatırımlar ilimize bu yöndeki atılımı en üst seviyeye çıkarmış olacaktır" şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yeni açılan 75. Yıl Gençlik Merkez'inin öneminden bahsederek, "Bakanımıza çok büyük bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Kendisi koronavirüs hastası olduğunda Balıkesir'de çok büyük bir yatırımın Türkiye'yi değil, dünyayı ilgilendiren Birleşmiş Milletler'le Gençlik ve Spor Bakanlığımızın aynı zamanda Balıkesir Belediyesi'nin işbirliğiyle 75. Yıl Gençlik Merkezi'ni Türkiye'de bir ilk olarak Balıkesir'de açılmasına öncülük ettiği, müsaade ettiği için saygılarımızı ve müteşekkirlerimizi sunuyoruz. Balıkesir'imizin kamuoyunda, dünya basınında yer almasına ve böyle bir merkezde Balıkesirli gençlerin faydalanmasına, uzun vadede de bu gençlerin vizyonlarını genişletecek, yaptıkları çalışmaları dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yapmaları için Balıkesir'de bir gençlik merkezini 75. Yıl Gençlik Merkezi olarak Uluslararası Birleşmiş Milletler onayladınız ve yürürlüğe girdi" açıklamasını yaptı.

Protokolün Balıkesir ili adına hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Tüm ilimize dokunuşlarınızı hissettik. Bugün daha fazla teşekkür etmek ve Balıkesirimize gerçek yatırımın altına imza atmak için bir aradayız. Yatırımlarımız şehrimize hayırlı olsun. Yapılacak yatırımların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm ekibinize ve size şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Protokolün ardından Balıkesirli idareciler ile Bakan Kasapoğlu günün anısına kürsüde fotoğraf çekiminde bulundular.