Gençlik ve Spor Bakanlığından Çanakkale'ye 32 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale ve ilçelerine yaklaşık 32 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Orhan Tavlı ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın da bulunduğu, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Çanakkale heyeti ile bir araya geldi.

Bakanlığın merkez binasındaki görüşmede, Çanakkale'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokole imza atıldı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, Çanakkale ziyaretinde yöneticilerle kentin eksiklerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirterek, "O günkü saha çalışmamızın, gayretimizin bir ürünü olan bu protokolü Çanakkale'ye kazandırmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızın ölçüsünü 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı belirliyor. Dolayısıyla şehirlerimizi, ilçelerimizi sportif, sosyal ve kültürel anlamda güçlendirirken; biliyoruz ki insanımızı da aynı ölçüde güçlendirmiş oluyoruz." dedi.

Çanakkale'nin heyecanlı, enerjik ve üretken bir şehir olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Girişimciliğe, üretime, çalışmaya önem veren, Türkiye'ye katma değer üreten bir şehir. Biz de Çanakkale'mizin gençlik ve spor alanındaki ihtiyaçlarını tamamlayıp Çanakkale'yi sporda da öncü şehir yapmak için bu protokolü hayata geçiriyoruz. Turizmde, ekonomide öncü olan güzel Çanakkale'yi sporun da merkezlerinden biri yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Sporu herkes için ulaşılabilir kılmanın davasını sürüyoruz"

Protokol kapsamında toplam maliyeti yaklaşık 32 milyon lira olan, 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet spor salonu, 1 adet nizami sentetik yüzeyli çim saha, 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet kapalı halı saha ve 2 tesisin tamamlanması ile 4 tesisin onarımı gibi pek çok çalışmayı hayat geçireceklerini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"7/24 yaşayan bu tesislerle, Çanakkale'miz inşallah daha sportif bir şehir olacak. İnşallah bu yatırımların devamı gelecek. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettikleri gibi, biz 'spor herkes içindir' ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu yüzden sporu herkes için ulaşılabilir kılmanın davasını sürüyoruz. Emeğimiz, çabamız, heyecanımız bunun içindir. Bize düşen tesisleri yapmak, inşa etmek ve şehirleri ihya etmektir. O tesislere, varlıklarıyla anlam kazandıracak olan kadını erkeği, çocuğu genciyle, milletimizdir. Bir söz verdik, 'bu tesisler 7 gün 24 saat süre ile milletimize hizmet verecek' dedik. Bu uygulama Türkiye'de spor yapmaya vakit bulamama meselesini topyekün çözen bir uygulamadır."

Çanakkale'nin gençlerinin spor tesisleri, gençlik merkezleri vasıtasıyla kendilerini daha iyi yetiştirme fırsatı bulacaklarını kaydeden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporda öncü şehir, sağlıklı toplum ve mutlu gençlik idealiyle çalışacak ve inşallah yarınlara daha güçlü, daha mutlu adımlar atacağız. Çanakkale'ye, Çanakkaleli hemşehrilerimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı olsun. Ortak çalışma anlayışımız güzel şekilde ilerliyor. 7-24 yaşayan spor tesislerini Çanakkale'de hayata geçireceğiz ve herkesi sporla buluşturacağız. Tüm ilçeleriyle Çanakkale'yi sporda çok daha ileriye taşıyacağız."

Konuşmaların ardından Çanakkale'ye yapılacak yatırımlara ilişkin protokol imzalandı ve fotoğraf çektirildi.