Gençlik ve Spor Bakanlığından Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım yapacak.

Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu ile ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Çankırı'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

Bakan Kasapoğlu, yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli bir vilayeti için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çankırımız için, gençlerimiz, kadınlarımız, tüm halkımız için hayırlı uğurlu bereketli olsun diyorum. Bir pandemi sürecini hep birlikte yaşıyoruz tüm dünya olarak. Türkiye olarak bu süreci en başarılı şekilde yürütmenin, millet olarak birlik beraberliğimizi tüm dünyaya ispat etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında var olan, 18 yılda gerçekleştirilen altyapının ne kadar önemli, kritik, eşsiz oluğunu hep birlikte görmüş olduk. Bu vesiyleyle bu mücadelemiz, bundan sonraki kutlu yürüyüşümüz, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam edecek. Ülke olarak engelleri bir bir aşa aşa yarınlarımız adına bu kutsal emaneti teslim edeceğimiz gençlerimize en güzel şekilde bırakmak adına gayretimiz devam edecek. Çankırımıza ve ülkemizin 4 bir yanına bakanlığımız ve diğer kuruluşlarımızla el ele vererek en güzelini, en iyisin milletimize kavuşturmanın gayretini göstereceğiz."

Çankırı'nın spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçtiğini aktaran Kasapoğlu, "Bugün günlerden Çankırı, diyoruz. Gençlerimizi yarınlara daha donanımlı hazırlamak için ortaya koyduğumuz çalışmalarla, imzalayacağımız yeni yatırımlarla, yeni bir aşamaya geçeceğiz. Yarınların değişik branşlarındaki şampiyonlarına ve gençlerine yarınlara yürüyüşlerinde, donanımlı bilim insanları, profesyoneller olmaları adına imkanları sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlığa bağlı yurtların pandemi sürecinde ortaya koyduğu başarısının önemine vurgu yapan Kasapoğlu, "Yurtlarımız sadece öğrencilerin değil milletin tüm evlatlarının yurdu olduğunu ispat etti. 2002-2020 kıyaslamasını yaptığımızda 180 binlerden 700 bin kapasitelere çıktık. Çankırı'daki kapasitemizi 5 bine çıkardık. Çankırı'da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık. Bu yatırımları yukarı seviyelere taşıyoruz. Çankırı'nın sporda olan iddiasını biliyoruz. Başarılı sporcular yetişiyor. Nice destanlar yazacak, yeni sporcular da yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti döneminde tesisleşme açısından çok önemli yatırımlar yapıldığını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Çankırı merkezdeki havuzumuzun protokolünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Tüm branşlarıyla spor yapan, gençlerimizi kötü alışkanlıklara değil, spora, güzele koştuğu bir Çankırı'yı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. İlçelerimizin her biri birbirinden değerli. Bugüne kadar mükemmel yatırımla gerçekleştirdik. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla tek hedefimiz var o da durmadan çalışmak. Taş üstüne taş koymak. Biz Çankırı'nın güzel insanlarının en iyisini, güzelini hak ettiğine inanıyoruz. Bizler için onur aynı zamanda görevdir. Hem aşkla hem de sevgiyle bunu gerçekleştireceğiz. Bu inşa edeceğimiz tesisleri halkımızın kullanımına bir an evvel açmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu süreçte katkıları nedeniyle değerli milletvekillerine, valimize, belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Çankırımız için, aziz milletimiz için hayırlar, bereketler getirsin."

Protokoller kapsamında Çankırı'ya yapılacak yatırımlar şunlar:

3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı ve 1 sahanın tamamlanması.

2 adet halı saha

6 adet kapalı halı saha

4 adet gençlik merkezi

2 adet spor salonu

Güreş sahası için 500 kişilik tribün

Spor salonu

Futbol sahalarında oluşan 3 adet spor tesisinin bakım ve onarımı.

AK Parti, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığından Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Son Dakika

19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 17:46 Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
19:05
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
19:00
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
18:47
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
18:34
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 19:23:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanlığından Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]