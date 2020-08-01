Gençlik ve Spor Bakanlığından çevre konulu 'Genç Ideathon' yarışması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Genç beyinler yeşil fikirler' sloganıyla 'Genç Ideathon' yarışması düzenliyor. Çevre bilinci, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi çevreyi etkileyen tüm konularda fikirlerin arandığı yarışmanın son başvuru tarihi 5 Ağustos olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak amacıyla 'Genç Ideathon' düzenliyor. 'Genç beyinler yeşil fikirler' sloganıyla gerçekleştirilecek yarışmayla çevre bilinci, doğal kaynakların verimli kullanılması, küresel iklim değişikliği, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, çevre kirliliği gibi çevreyi etkileyen tüm konularda daha yaşanılabilir bir çevre için genç beyinlerden yeşil fikirler aranıyor. Son başvuru tarihi 5 Ağustos olan yarışmaya 18-29 yaş arasındaki gençler bireysel, 2 kişilik veya 3 kişilik takımlar halinde başvurabilecek. Başvurular http://e-genc.gsb.gov.tr/EGenc/Content/Ideathon2020 adresi üzerinden yapılabilecek.

Genç Ideathon etkinliği Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek

Çevre üzerine yenilikçi fikirler maratonunda finalistler 12 Ağustos'ta ilan edilecek. Finaller ise 17-20 Ağustos tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek. Finalist ekiplere fikirlerini geliştirmeler için 30 saat süre verilecek. Finalist 10 fikir 30 saat sürecek Genç Ideathon'da fikirlerini geliştirecek ve süre sonunda alanında uzman kişilerden oluşan jüriye sunum yapacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin 500 TL ödül verilecek. - ANKARA