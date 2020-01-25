Gençlik ve Spor Bakanlığından deprem seferberliği - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığından deprem seferberliği

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'daki tesislerini vatandaşların kullanımına açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından deprem seferberliği, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'daki tesislerini vatandaşların kullanımına açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Malatya ve Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları toplanma merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunuldu." denildi.

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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