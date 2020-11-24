Gençlik ve Spor Bakanlığından Erzincan'a yatırım - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından Erzincan'a yatırım

24.11.2020 14:25
Gençlik ve Spor Bakanlığından Erzincan'a yatırım, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanına yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, "Amacımız tarımıyla sanayisiyle, ekonomisiyle, kültürüyle, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımı ve altyapısıyla her alanda zirveye oynayan bir Türkiye.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanına yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, "Amacımız tarımıyla sanayisiyle, ekonomisiyle, kültürüyle, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımı ve altyapısıyla her alanda zirveye oynayan bir Türkiye. Hamdolsun ki bu anlamda sağlam ve bir manada da istikrarlı yapıya kavuşmuş olduk. "dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan İl Başkanı Cavit Şireci ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Erzincan'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

"Bundan birkaç ay önce Erzincan'daydık" diyerek sözlerine başlayan Kasapoğlu, "Erzincan halkının misafirperverliği ile o günkü seyahatimizin hala tadı damağımızda kaldı desek yanlış olmaz. Kardeşlik ve dostluğun diyarı Erzincan'a inşallah yeniden gelmenin planlarını da yapıyoruz. Milli miras olan şehrimiz bizler için çok önemli bir değere sahip. O yüzden şehrimiz içi hizmet etmeye, yatırımları sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2018 yılı Temmuz ayında geçtiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi pek çok açıdan koordinasyonu, kurumlar arası eşgüdümü güçlü noktalara getirdi. O yüzdendir ki gerek paydaşlarımızda, gerekse de yerel yönetimlerimizle hamdolsun bakanlığımızda bu süreçte geliştirdiği çalışmalar, ürettiğimiz yeni yatırımlara önemli oranda güç ve hız kazandırdı. Biz de adımlarımızı bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde onun güçlü ve vizyon sahibi önderliğinde gece gündüz demeden tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz."

Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanına yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizerek, "Amacımız tarımıyla sanayisiyle, ekonomisiyle, kültürüyle, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımı ve altyapısıyla her alanda zirveye oynayan bir Türkiye. Ülkemizin spordaki iddiasını, gençlerinin yarınlarını ve bugünün rekabetçi dünyasındaki donanımını güçlendirme adına çok daha yukarılara taşımak istiyoruz. Hamdolsun ki bu anlamda sağlam ve bir manada da istikrarlı yapıya kavuşmuş olduk." diye konuştu.

"Erzincan 18 yıl önce yüzme havuzu olmayan bir kentti." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Erzincan'ının 18 yıl önceki haline baktığımızda açıkçası burada olan herkes yakından biliyor ki bir yüzme havuzu olmayan bir kentti. Bir atletizm pisti olmayan bir şehirdi. Buna benzer spor anlamında pek çok açıdan mahrumiyetin olduğu bir şehri el birliği ile 600 milyon liradan fazla spor ve gençlik yatırımıyla buluşturduk. Erzincanlı hemşerilerimizim hamdolsun hizmetine sunduk. Oradaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en modern statlarından birini Erzincan'a kazandırıyoruz. İnşallah onun açılışını da en kısa zamanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. 2 öğrenci yurdumuz varken şu bu rakam 12'ye çıkmış durumda. Kapasitesi ise 2 binlerden 10 binlere geldi. Daha önce gençlik merkezinin olmadığı vilayetimizde şu an 3 gençlik merkezi ve 1 genç ofisimiz var. Bu manada da 120 bin gencimizin bundan ciddi şekilde faydalandıklarını paylaşmak istiyorum. Hamdolsun şu ana kadar ne söz verdiysek ne planladıysak onları gerçekleştirdik."

Erzincan'a gerçekleştirdiği ziyaretten bahseden Kasapoğlu, kente yapılacak yatırımları özetledi.

Protokoller kapsamında Erzincan'a yapılacak yatırımlar şunlar:

1 adet 1000 seyirci kapasiteli spor salonu yapımı

1 adet spor salonu

1 adet kamp eğitim merkezi

2 adet aydınlatmalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası

5 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası

6 adet doğa sporları tesisi (Kano, rafting, motokros ve bisiklet, atlı safari, binicilik, dağcılık, yamaç paraşütü ve offroad dalları için)

100 adet basketbol potası yapımı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi futbol sahasının bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi

Yüzme havuzu, spor salonu, tenis kortu ve halı sahadan oluşan 9 adet spor tesisinin bakım ve onarımının yapılması

Mehmet Kasapoğlu, Erzincan, Türkiye, Yüzme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığından Erzincan'a yatırım - Son Dakika


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