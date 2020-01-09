Gençlik ve Spor Bakanlığından ikinci

Gençlik ve Spor Bakanlığının ikincisini düzenleyeceği "Genç Hackathon" yarışmasının teması "Benim Yurdum" olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören Genç Hackathon yarışmasının ikincisi, 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Bu yılki temanın "Benim Yurdum" olarak belirlendiği yarışmaya katılacak takımlardan, KYK yurtlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yenilikçi, uygulanabilir, ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve yönetilebilir çözümler geliştirmeleri beklenecek.

Yarışmaya katılmak isteyen gençler, 27 Ocak'a kadar "http://e-genc.gsb.gov.tr" web adresinden başvuru yapabilecek.

Üç kişilik takımlar halinde başvurusunu yapan adaylar arasından seçilen finalistler, 13 Şubat'ta Ankara'da bir araya gelecek. Takımlar, geliştirdikleri fikirleri alanında uzman kişilerden oluşan jüriye sunacak. Sunumlar sonucunda, birinci seçilen takıma dizüstü bilgisayar, ikinci takıma tablet ve üçüncü takıma ise akıllı saat hediye edilecek.

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ?Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle her alanda ortak çalışma platformları oluşturmaya çalıştıklarına işaret etti.

Gençlerin fikirlerine değer verdiklerini ve çözümleri beraber oluşturmak istediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, gençleri yarışmaya davet ederek, "Gençlerimiz fikir üretecekler, çalışacaklar ve faydalı bir uygulama üreterek gençliğe katkı sunacaklar." ifadesini kullandı.