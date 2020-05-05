Gençlik ve Spor Bakanlığından

Gençlik ve Spor Bakanlığının, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlar için internet üzerinden mektup yarışması başlattığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Evde Kal Sağlıklı Kal" anlayışı doğrultusunda düzenlenen yarışmaya ilişkin "Yarışma kapsamında koronavirüsün üstesinden gelinmesi için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına, temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için üretim yapanlara ve güvenliğimiz için çalışan asker ve polislere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda çalışanlara, sağlık personeli için gençlik merkezlerinde maske üretimi yapan gönüllü gençlerimize, vefa destek gruplarında görev yapanlara mektup yazılabilecek." ifadeleri kullanıldı.

"Gençlerden Mektup: Minnettarız" sloganıyla, 13-17 ve 18-29 yaş aralığı olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarışmanın başvuruları, "e-genc.gsb.gov.tr" web adresinden 10 Mayıs'a kadar alınacak. Yarışmanın sonuçları 19 Mayıs'ta Bakanlığın internet sayfasında duyurulacak.

Kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden yarışmacılara tablet, akıllı saat ve saat, ilk 10'a girenlere ise 100 lira değerinde hediye çeki armağan edilecek.