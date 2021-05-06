Gençlik ve Spor Bakanlığından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı

06.05.2021 15:07
Gençlik ve Spor Bakanlığından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Bakanlığın merkez binasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, Niğde için önemli bir gün yaşandığını anlatarak, "Niğde'nin birbirinden değerli ilçeleri, mahalleleri, köyleri, kadınları, gençleri için bir araya geldik. Bu protokolle Niğde'mizi gençlik ve spor anlamında daha yukarılara taşıyacağız. Hizmet siyasetiyle halkımızı, milletimizi efendi gören, tüm imkanları milletin hizmetkarı olarak gören bir anlayıştayız." dedi.

Gençliğin hem bugünlerin hem de yarınların umudu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Niğde, her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldır bir devrimi yaşıyor. Yurtlarının kapasitesi 10 bini geçti. Spor tesisleri, salonları, havuzları, gençlik merkezleri... Hamdolsun bir devrimi hep birlikte yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü önderliğiyle bunları yaşadık. Bu çıtayı birlikte yukarı taşıyacağız. Beraberlik ruhuyla hem gençlerimiz hem de sporcularımız için çıtayı daha da yukarı taşıyacağız."

Spor branşlarının hepsinde iddialı olduklarını belirten Kasapoğlu, "Daha dün sporcu dahi bulamadığımız branşlarda şimdi şanlı bayrağımızı dünyada dalgalandıran sporcularımız var. Nisan ayını madalyalarla dolu geride bıraktık. Bunlar hep öncü başarılar. Her geçen gün çıtayı yukarı taşıyoruz. Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası, pek çok uluslararası müsabakada gençlerimiz bizi gururlandıracak. İddiamız, amacımız büyük. Büyük hedeflerin, ideallerin temsilcileriyiz. Önümüze ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar bizi yarınlara yürüdüğümüz yoldan döndüremeyecekler, başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Niğde'de şehrin merkezindeki 5 Şubat Spor Salonu'nu yeniden inşa edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "Bu salon, çok amaçlı modern haliyle Niğde'mize 7/24 hizmet edecek. Tüm Niğde halkı için hayırlı uğurlu olsun. Niğde Stadımız, Türkiye'nin en genç, en modern stadı olacak. İnşallah 10 Mayıs Pazartesi günü ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu bizim için ayrı bir heyecan. Türkiye'nin dört bir yanını tesislerle donattık. UEFA'nın ifadesiyle, son 10 yılda en güçlü stat projelerini Türkiye yaptı. Bu projeler gençlerimiz, kadınlarımız için. Bu tesisleri, kadınıyla genciyle yaşlısıyla gece günüz kullanılabilecek tesisler olarak faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Basketbolda da iddialı olduklarının altını çizen ve Andolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Anadolu Efes de inanıyoruz ki bize Fenerbahçe gibi şampiyonluğu yaşatacak. Yeni dev adamlar yetiştireceğiz. Niğde'mizden de yetiştireceğiz. Pandemi biter bitmez basketbol seferberliğimizle Niğdeli gençlerimizi turnuvalarımıza bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tesislerimizin hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında tüm gayretlerimizi seferber edeceğiz. Gerek bu hizmetlerimizle gerekse bundan sonra ne gerekiyorsa 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' felsefesiyle milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz."

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı - Son Dakika


Son Dakika

AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı Ünlü yorumcu Karakullukçu'dan Başkan Cengiz'e sert sözler: Vıcık vıcık koltuk sevdalısı, tarihin en kötü başkanı Ünlü yorumcu Karakullukçu'dan Başkan Cengiz'e sert sözler: Vıcık vıcık koltuk sevdalısı, tarihin en kötü başkanı Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim

Son Dakika Haberleri
15:17 AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı
15:16 Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi
15:05 Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu
15:00 Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek
14:54 İran'da cumhurbaşkanı adayı Mutahhari: Kısas yapılmalı, Trump öldürülmeli
14:48 Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti
14:42 Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu
14:09 Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
13:42 Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı
Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi         
15:17
Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti         
15:14
FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı         
15:13
Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek         
15:01
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti         
14:48
İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş         
14:39
Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor         
14:09
Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu         
14:03
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var         
12:02
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
İnsan beynine çip takmayı hedefliyorlardı: Elon Musk'un şirketinde büyük deprem İnsan beynine çip takmayı hedefliyorlardı: Elon Musk'un şirketinde büyük deprem         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 15:24:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanlığından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement