Gençlik ve Spor Bakanlığından Sinop'a 19 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından Sinop'a 19 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sinop'a 19 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sinop'a 19 milyon liralık yatırım yapacak.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Sinop'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

"Bugün kuzeyin incisi Sinop ilimiz için bir aradayız." diyerek sözlerine başlayan Kasapoğlu, "Sinop'un bugünü, yarınları için bugüne kadar yürütmüş olduğumuz çalışmaları protokollerimizle taçlandıracağız. Yeni bir aşamaya geçmiş olacağız. Şimdiden Sinop için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm insanlığın önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke olarak bu mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, liderliğiyle çok başarılı bir şekilde yönetmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu süreçte bazı konuları kısa süreliğine de olsa ertelemiş olduk. Geçen hafta Amasya ile başlatmış olduğumuz protokollere bugün Sinop ile devam ediyoruz. Bu süreçte ülkemiz her alanda güçlü altyapısını tüm dünyaya ispatlamış oldu. Ülkemizin dört bir yanına ilmek ilmek işlenmiş yurtlarımız, karantina süreçlerinde mükemmel ev sahipliği yaptı, önemli bir misyon ifa etti. Yurtlarda yatırımımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 'Durmak yok, yola devam, hizmete, yatırıma devam' anlayışımız bugünkü protokolümüzle birlikte Sinopumuz için de devam ediyor."

Kasapoğlu, yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizerek, "Bizler her karış toprağına aşık olduğumuz memleketimize hep birlikte hizmet etmenin sevincini, heyecanını yaşıyoruz. Sağlık, sanat, sanayi, ekonomi, eğitim, ulaşım ve tarımda nasıl devasa hamleleri gerçekleştirdiysek, Sayın Cumhurbaşkanımızın spora, sporcuya, gençlere önem veren anlayışıyla gençlik ve sporla ilgili hamlelerimizi, yatırımlarımızı daha güçlü bir şekilde sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bugünkü yatırımlarımız sadece bugünler için değil, bu aziz vatanın yarınlara olan kutlu yürüyüşü için çok mühim, stratejik." diye konuştu.

"Biz Türkiye'nin dünyanın kalbi olduğuna inanıyoruz." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"O yüzden ki Anadolu da Türkiye'nin kalbidir. Anadolumuzun her bir köşesi için hiçbir ayrım gözetmeksizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yatırımlarımız, pek çok anlamda gençlerimiz için ortaya koymuş olduğumu gayretlerimiz artarak devam edecek. Gençlerimizin, vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyaçları varsa onları gidermek, onlar için çalışmak bizim için bir onurdur, görevdir. Çalışma arkadaşlarımla, yöneticilerimizle birlikte bu çıtayı her geçen gün yükselteceğiz. İnşallah Sinop'tan, ilçelerinden daha çok şampiyonlar yetiştireceğiz. Onlar da bu ülkenin şanlı bayrağını sporcu, bilim insanı, alanında başarılı profesyoneller olarak inşallah gururla dalgalandıracak. Buna inanıyoruz."

Bakan Kasapoğlu, "Biz inşa eden, geliştiren, üreten, taş üstüne taş koyan bir zihniyetin temsilcileriyiz. O yüzden omuz omuza bu çalışmalarımızı güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Sinop'un TÜİK verilerine göre en mutlu şehirlerden biri olduğunu biliyorum. İnşallah, bu yatırımlarla Sinoplunun mutluluğuna mutluluk katacağız." şeklinde konuştu.

Sinop'a gerçekleştirdiği ziyaretten bahseden Kasapoğlu, kente yapılacak yatırımları özetledi.

Protokoller kapsamında Sinop'a yapılacak yatırımlar şunlar:

2 adet yarı olimpik yüzme havuzu

1 adet spor salonu

1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasına 2'li soyunma odası, 500 kişilik çelik tribün yaptırılması, mevcut betonarme tribünün onarımı ve üstünün kapatılması.

8 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası (Halı saha).

2 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası (Halı saha).

2 adet basketbol- voleybol sahası

1 adet yürüyüş yolu

3 adet çok amaçlı mini basketbol sahası

2 adet futbol sahasının bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi.

Futbol, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:39 Kaynak: AA

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