Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanlığından Tekirdağ'a 107 milyon liralık yatırım
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığından Tekirdağ'a 107 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından Tekirdağ'a 107 milyon liralık yatırım

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tekirdağ'a 107 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından Tekirdağ'a 107 milyon liralık yatırım, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tekirdağ'a 107 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Tekirdağ'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imza atıldı.

Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Yaptığımız yatırımlar sadece Tekirdağ'a değil bölgeye de çok ciddi güç katacak." dedi.

Tekirdağ'ı geçen ay ziyaret ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il, ilçe başkanlarımız ve gençlerimizle bir araya gelmiştik. İlçe ilçe ne yapabiliriz, gerek spor gerek gençlikle ilgili ne tür katkılar sağlayabiliriz, hepsini detaylıca konuştuk. Bugün, o gün konuştuklarımızı protokole dökme mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Tekirdağ'a yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Tekirdağ merkez ve 11 ilçemize toplam maliyeti 110 milyon liraya yakın yatırımı başlatmış bulunuyoruz. 7 olimpik yüzme havuz, 8 gençlik merkezi, 2 spor salonu, 4 kapalı tenis kortu, 22 semt tipi sentetik saha, 22 çok amaçlı mini basketbol sahası, 3 amatör maçlara ev sahipliği yapabilecek sentetik futbol sahası ve 1 atış poligonu yapılacak. Ayrıca bir stadımızın tartan pistini, 4 adet tesisimizin de bakım onarımını bu vesileyle gerçekleştireceğiz. Bu tesisler, 7 gün 24 saat halkımızın hizmetinde olacak. Tekirdağlı gençlerimiz başta sporda, kültürde, sanatta kendilerini yetiştirerek ülkemizin öncü gençleri olacaklar. Buna inanıyoruz."

Kasapoğlu, tesisleşmenin sporu tabana yayma noktasındaki önemine işaret ederek, "Özellikle şunu ifade etmek istiyorum; bu tesislerde gençlerimizin çok vakit geçirmesi lazım. Bu tesisler gençlerimizle güzel. Bu tesisleri yapmak bir aşamadır ama tesislerin içlerinin başta gençlerimiz ve halkımızla dolu dolu olması bizler için çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

"Bu tesisleri yapmak bizim görevimiz." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar dünyanın parmakla gösterilebilecek derecede anlamlı tesislerini inşaa ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleşen tesisleşme hamlesiyle ülkemiz, pek çok açıdan dünyaya meydan okuyacak tesislere sahip. Tekirdağ'da var olan tesislere yenilerini eklediğimizde, bu tesislerle birlikte çok daha güçlü bir tesis altyapısının ülkemizin envanterine katılacağına inanıyorum. Bu önemli protokolün ülkemize, milletimize, Tekirdağımızın merkezine, ilçelerine, gençlerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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