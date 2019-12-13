Gençlik ve Spor Bakanlığından tepki çeken ödülle ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığından tepki çeken ödülle ilgili açıklama - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığından tepki çeken ödülle ilgili açıklama

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "30 altı 30" programında tepki çeken ödülle ilgili, bakanlığın etkinlik için sadece yer tahsis ettiğini ve jüri seçiminde yer almadığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından tepki çeken ödülle ilgili açıklama, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "30 altı 30" programında tepki çeken ödülle ilgili, bakanlığın etkinlik için sadece yer tahsis ettiğini ve jüri seçiminde yer almadığını açıkladı.


Geçtiğimiz günlerde özel bir derginin organize ettiği "30 altı 30" programında verilen bir ödülün sosyal medyada tepki çekmesi üzerine hedefte olan Gençlik ve Spor Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlığın ödüllerin kimlere verileceğinde ve jüri seçiminde herhangi bir dahlinin olmadığı belirtilen açıklamada, "11 Aralık 2019 tarihinde Forbes Dergisi'nin organize ettiği sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği '30 Altı 30' programı düzenlenmiştir. Etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlanmıştır. Bakanlığımızın organizasyonda ödüllerin kimlere verileceğinde ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur. Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili kişiye ödül verdiğine dair sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.


"Sayın Bakanımız tarafından ödül verilen isimler aşağıda listelenmiştir" ifadelerine yer verilen açıklamada liste şöyle:


"Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme, Ömer Faruk Taştan (26)/Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, Genecare, Kerim Kaya (23)/Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25)/ Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group, Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi, Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı, Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap, Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports, Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele, Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion, Rümeysa Kadak (23): Milletvekili, Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu, Umutcan Duman (28)/ Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka, Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji, Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall, Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science, Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech, Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED, Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı, Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech, Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay, Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy, Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health." - ANKARA

Ortaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:48 Kaynak: İHA
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