Gençlik ve Spor Bakanlığının "Genç Ne Sever" platformu tanıtıldı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığının "Genç Ne Sever" platformu tanıtıldı

01.07.2022 22:02
Gençlik ve Spor Bakanlığının "Genç Ne Sever" platformu tanıtıldı

Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Beyoğlu'ndaki Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen tanıtım törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile birçok alandan davetli katıldı.

"Gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye etme" ilkesiyle yola çıkılan projede, 18-30 yaş arası tüm gençlere sinema, tiyatro, konser, festival ve spor müsabakalarına bilet, farklı markalardan hediye çekleri ile seyahat biletleri hediye verilecek.

"Seyahatsever", "Sanatsever", "Sporsever", "Kitapsever", "İyiliksever" ve "Doğasever" başlıklarıyla gençlere fırsat sunan platform, dağıtılacak bilet ve hediyelerin yanı sıra, gençlerin katılımına açık, ücretsiz pek çok etkinliğe de imza atacak.

Gençler, "gencnesever.com" internet sitesinde ilgi alanlarına göre yapılacak çekilişlere katılarak hediyeleri ücretsiz bir şekilde kazanabilecek.

AA'dan foto muhabirlik eğitimi hediyesi

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Genç Ne Sever" platformuna foto muhabirlik eğitimi hediye etti.

Düzenlenen tanıtım toplantısına video göndererek katılan Karagöz, platformda düzenlenecek çekilişle belirlenecek gençlere foto muhabirlik eğitimi vereceklerini kaydetti.

Sanat, akademi, spor ve iş dünyasından isimler de çekilişlere farklı hediyeler vereceklerini dile getirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (3) Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (3)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Genç Ne Sever' platformu tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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