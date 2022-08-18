Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Genç Ne Sever?" (GNS) projesi kapsamında İstanbul'a gelen gençler, KYK yurtlarında ücretsiz konaklarken, başta Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri olmak üzere onlarca müzeyi ücretsiz gezmenin keyfini sürüyor.

Anadolu Ajansı muhabirleri, proje kapsamında hem İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulan hem de ücretsiz konaklayan gezgin gençlerle konuştu.

Geçen yıl Müze Kart alan ve bu dönemde GNS'nin imkanlarından faydalanan Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Elif Sena Darbaz, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama yapabilecekleri haberini aldıklarında ilk olarak Eskişehir'e gittiğini söyledi.

Eskişehir'deki müzeleri ücretsiz gezdiğini anlatan Darbaz, "Müzeler, tarihi yapılar, içerisinde bulundurdukları eserler aslında benim ilgi alanıma direkt giriyor. GNS'nin bu imkanından faydalanmak da bizler için çok iyi." dedi.

Önceden İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü'nde bir yıl eğitim aldığını anlatan Darbaz, "Biz Osmanlı'dan bu yana birçok kültürü içinde barındıran bir milletiz. Bu sebeple farklı kültürleri tanımak, geçmişimize tanıklık etmek, onların nasıl yaşadıklarına dair fikir sahibi olmak için bu müzeleri gezmek, bir nevi geçmişe şahitlik etmek bence çok önemli ve kıymetli. Entelektüel gelişimimiz için de gezerek öğrenmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple iyi ki GNS var." ifadelerini kullandı.

Müze Kart sahibi olduktan sonra kendisinde gezme tutkusu oluştuğunu anlatan Darbaz, "Müze Kart gençleri gezmeye teşvik ediyor. Müze Kartımı aldığımda ilk Arkeoloji Müzesi'ni gezdim. Şimdi Yerebatan Sarnıcı restore edildi, orayı gezmek istiyorum. Osmanlı'dan kalan tüm sarayları gezdim; Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi, ziyarete açıkken Yıldız Sarayı. Bütün köşkleri, müzeleri gezdim. En çok ilgimi çeken yer İslam Bilim Tarihi Müzesi oldu." dedi.

"Gençlerin gezebileceği binlerce müze var"

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölümü öğrencisi Kamuran Alataşlı da İstanbul'un tarih kokan bir şehir olduğunu, mega kenti gezmekten keyif aldığını söyledi.

Gençlerin tarihini iyi bilmesi ve tarihten dersler çıkarması gerektiğini belirten Alataşlı, bu kapsamda GNS'nin faydalı olduğuna işaret etti.

Alataşlı, GNS'nin gençler için mükemmel bir uygulama olduğunu belirterek, "Geçmişe belki zengin çocuk gezebilirdi, fakir gezemezdi lakin günümüzde ister fakir ister zengin olsun gençlerin GNS ile gezebileceği binlerce müze var. 300 müze ücretsiz şu anda. Genç, 'Oraya gittiğimde nerede konaklayacağım?' diye düşünebilir. Devletimiz bunu da düşündü. Gittiğiniz yerlerde KYK yurtlarında kalabilirsiniz. Bu da biz gençler için muhteşem bir nimet. Düşünüyorum da acaba dünyanın neresinde böyle bir uygulama var? Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Önceki yıllarda birçok gencin yaşadıkları şehirlerdeki tarihi yerleri bile görme fırsatı bulamadığına vurgu yapan Alataşlı, gezme planı olan gençlere, "Bu fırsatı değerlendirin." çağrısı yaptı.

İstanbul'da birçok müze gezdiğini ve en fazla Topkapı Sarayı'ndaki eserlerden etkilendiğini anlatan Alataşlı," Hayatımda ilk defa Topkapı'ya girdim. Orada Peygamber Efendimizin önemli eşyalarını gördüm, çok etkilendim. Devletimizin buna sahip çıkması çok hoşuma gitti. İnanıyorum ki bu tür projeler daha çok gelişecek, devletimiz buna yönelik daha güzel şeyler de yapacak." dedi.

Bursa ve Ankara'daki tarihi yerleri de gezmeyi amaçladığını kaydeden Alataşlı, 1 Ekim'de bitecek GNS'nin süresinin uzatılmasını beklediklerini söyledi.

"Devletimizin böyle bir uygulama yapması çok güzel oldu"

KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu, Seyahatsever Projesi kapsamında 3 bin 263 rezervasyon alırken, 15 Temmuz'dan itibaren 1888 öğrenciye İstanbul'da konaklama imkanı sundu.

Yurtta konaklayan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ayça Acar, Seyahatsever Projesi'ni duyduğunda hemen başvurduğunu ve Kırklareli'nden geldiğini söyledi.

Projenin öğrencilere güzel bir imkan sağladığını belirten Acar, GNS uygulamasından da faydalanarak müzeleri gezmek istediğini kaydetti.

Acar, "Öğrenciler için gayet başarılı bir proje. Çoğu öğrenci müzeleri gezmek istiyor ama bu devirde özellikle öğrenciler çok fazla harcama yapamıyor. Devletimizin böyle bir uygulama yapması çok güzel oldu." diye konuştu.

Yurdun misafirlerinden İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Çevirmenlik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Edanur Özdemir de Seyahatsever Projesi'yle Elazığ'dan geldiğini ve 3 gün boyunca kenti gezeceğini ifade etti.

Arkadaşıyla bir rota çizdiklerini aktaran Özdemir, "Gençlik Bakanlığının verdiği ücretsiz Müze Kart'la müzeleri gezip deneyimlemeyi düşünüyoruz. Topkapı'yı gezmek istiyorum. Yerebatan Sarnıcı'nı görmek istiyorum." dedi.

Her iki projeyi de çok faydalı bulduğunu söyleyen Özdemir, "Her şehirde olabilmesi de çok güzel bir imkan. Tatil fırsatı da sunuyor gençlere. O yüzden çok beğendim. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler için çok iyi bir uygulama, hep devam etmesini isterim"

KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan Kastamonu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Merve Taşkın da Seyahatsever Projesi'nin ücretsiz konaklama imkanından faydalanarak Ankara'dan İstanbul'a gezmek için geldiğini söyledi.

Projeyi çok beğendiğini ifade eden Taşkın, "Kalacak yer için bir bütçe ayırmış olmuyoruz. Sadece yol parası ve kişisel harcamalarımız için bütçe ayırıyoruz. Öğrenciler için çok iyi bir uygulama, hep devam etmesini isterim." diye konuştu.

Müze giriş ücretlerinin yüksek olduğunu ama öğrencilere verilen Müze Kart'la ücretsiz gezme imkanı bulduklarını anlatan Taşkın, şunları söyledi:

"Müze kart uygulamasıyla Topkapı Sarayı'nı, Yerebatan Sarnıcı'nı gezmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında Ortaköy'e, Galata Kulesi'ne, Beyoğlu'na gideceğiz. 3 günü de kullanarak İstanbul'u gezmeyi düşünüyoruz. Ankara'da da bu uygulama sayesinde birçok müzeyi gezdim. Burada da gezeceğim. Galata Kulesi'nde de Müze Kart uygulaması geçerli."

Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan Hatice Öz ise Seyahatsever Projesi kapsamında İstanbul'u gezmeye geldiğini ve KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda konakladığını dile getirdi.

Projenin öğrencilere gezme imkanı sağladığını belirten Öz, Topkapı Sarayı'nı, Yerebatan Sarnıcı'nı, Galata Kulesi'ni gezmek ve bazı müzeleri ziyaret etmek istediğini, Müze Kart uygulamasının bunun için güzel bir olanak sağladığını belirtti.

"Bu süreç bütün bir seneye yayılabilirse çok güzel olur"

İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden yeni mezun olan Hatice Ebrar Mamati, projede gençlerin gezmeyi ve aktivitelere katılmayı sevmesinin dikkate alındığını söyledi.

Mamati, gençlere Türkiye'yi gezebilmeleri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma imkanı sunulduğunu anımsatarak, "Çekilişlerle kitap okuma fırsatımız oldu, çeşitli kitaplara ücretsiz ulaşma imkanı verdiler. Ücretsiz konser ve tiyatro düzenleniyor." dedi.

Proje kapsamında Eskişehir ve Kütahya'yı gezme fırsatı bulduğunu dile getiren Mamati, şunları aktardı:

"Oralarda, kardeşimle KYK yurtlarında kaldım. Çeşitli müzeleri gezdim. Gezilebilecek her yeri gezmeye çalıştım. Eskişehir çok güzel. Odunpazarı'ndaki müzeleri gezme fırsatım oldu. Eskişehir'de iki, Kütahya'da bir gece kaldım. Bu fırsat benim için yeterliydi."

Mamati, proje kapsamında bir hafta sonra arkadaşlarıyla Denizli'yi de gezmeyi planladığını belirterek, "Bu projenin her yaz gerçekleşmesini istiyorum. Her yaz, en azından 3 ay ücretsiz Türkiye'deki illerde kalmak istiyorum. 5 gün kalmak güzel fırsat, inşallah gün sayısı uzarsa şehirlerde daha da fazla kalma imkanımız olur. Bu süreç bütün bir seneye yayılabilirse bizim için çok güzel olur." diye konuştu.

Marmara Üniversitesi mezunu Sinan Bakioğlu da gençlerin ders çalışmak kadar sosyalleşmeye de ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Bakanlığın bu projesi bize bunu ücretsiz sağlıyor. Müze gezmeyi çok severim, müzelere giriş ücretsiz olduğu için Marco Polo ve Evliya Çelebi gibi geziyorum." dedi.

En son arkadaşıyla Galata Mevlevihanesi'ni gezdiğini belirten Bakioğlu, "Beylerbeyi Sarayı önündeyiz, burayı da gezerim muhtemelen. Gideceğiniz bölgeye yakın KYK'lardan birine önceden rezervasyon yaptırıyorsunuz. Oradaki yurtlarda ücretsiz konaklayabiliyorsunuz. Arkadaşlarımla İzmir taraflarına gitmeye niyetimiz var." diye konuştu.

Bakioğlu, Genç Ne Sever? ve dijital Müze Kart uygulamasının devam etmesini istediğini belirterek, "Artık 'genç' dediğimiz yaş grubu 23-24 değil. Yaş skalası belki 32-33'e kadar uzatılabilir. Müze gezmek parayla ölçülebilecek bir değer değil. Süresiz ve ücretsiz olması daha iyi." ifadelerini kullandı.