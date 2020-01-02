Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin, sporcuların, öğrencilerin ve kamuoyunun bakanlığa ilişkin doğru bilgiye kaynağından ulaşması ve iletişim çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla Kurumsal İletişim Merkezi'ni hizmete açıyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, iletişim çalışmalarına ivme kazandıracak yeni bir birimi daha hizmete açıyor. Kurumsal İletişim Merkezi (KİM) ile öğrencilerin, sporcuların, gençlerin ve kamuoyunun Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin doğru bilgiye kaynağından ulaşması hedefleniyor. Alanında uzman 50 personelle hizmet verecek Kurumsal İletişim Merkezinde soru ve sorunlara anında çözüm bulunacak. Kurumsal İletişim Merkezi, gençlik ve spor hizmetleri, eğitim-kültür faaliyetleri, burs-kredi ve yurt işlemleri, gençlik kampları gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerine ilişkin tüm birimlerde hizmet verecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığının yeniden yapılanmasının ardından Bakanlığa bağlı birimlerdeki santral ve çağrı merkezleri de tek çatı altında toplandı. Bu çerçevede Bakanlık santral hattı (312 596 60 00), Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü santral hattı (312 551 60 00), KYK KİM (444 1961) ve ALO 145 Sporcu Danışma hattı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren GSB KİM çatısı altında hizmet verecek. GSB KİM, 444 0 472 numaralı hattan haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek. - ANKARA